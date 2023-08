Pożary w Grecji. Zatrzymania w związku z podpaleniami

Rzecznik rządu w wywiadzie dla lokalnej telewizji przypomniał, że winnym podpaleń grozi dożywocie. Zapytany o karanie sprawców dodał, że "jesteśmy to winni ludziom, którzy zginęli pomimo ewakuacji, jesteśmy to winni wszystkim ludziom, którzy stracili swoje nieruchomości, i wszystkim tym, którzy robią wszystko co w ich mocy, w nocy i w dzień, w najtrudniejszym lecie, jakie miała Grecja" - stwierdził Marinakis.