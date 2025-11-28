Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Blisko 130 ofiar śmiertelnych. Tragiczny bilans wciąż rośnie

Pożar wieżowców w Hongkongu
Kończy się akcja ratunkowa po tragicznym pożarze w Hongkongu. Jest prawie sto ofiar śmiertelnych
Źródło: TVN24
Liczba osób, które zginęły w pożarze wieżowców w Hongkongu, wzrosła do 128, a około 200 wciąż uznaje się za zaginione - przekazał sekretarz do spraw bezpieczeństwa Chris Tang. W sprawie aresztowano dotychczas trzy osoby w związku z podejrzeniem o rażące zaniedbania.

Akcja ratunkowa została zakończona. Sekretarz do spraw bezpieczeństwa Chris Tang poinformował w piątek, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 128. Około 200 osób uznaje się zaginione. Tang dodał, że co najmniej 79 osób, w tym 12 strażaków, zostało rannych.

- Nie wykluczamy możliwości odkrycia kolejnych ciał, gdy policja wejdzie do budynku w celu przeprowadzenia szczegółowego śledztwa - powiedział na konferencji prasowej Tang. Przekazał, że do tej pory zidentyfikowano 39 ze 128 ofiar.

Sekretarz do spraw bezpieczeństwa poinformował, że alarmy przeciwpożarowe w kompleksie nie działały prawidłowo.

Pożar wieżowców w Hongkongu. Płoną budynki mieszkalne
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Źródło: Reuters
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Źródło: Google Maps
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Źródło: Reuters
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Źródło: Reuters
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum

Mieszkańcy kompleksu Wang Fuk Court przekazali mediom, że nie słyszeli żadnych alarmów przeciwpożarowych, gdy wybuchł pożar. - Trzeba było dzwonić i pukać do drzwi, mówić im, żeby uciekali. Tak to wyglądało - relacjonował jeden z ocalałych.

Policja aresztowała trzech przedstawicieli firmy budowlanej odpowiedzialnej za trwający remont osiedla. Zarzuca się im "rażące zaniedbanie" i nieumyślne spowodowanie śmierci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tradycja, która mogła przyczynić się do "piekielnego pożaru"

Tradycja, która mogła przyczynić się do "piekielnego pożaru"

Coraz więcej zabitych, dziesiątki ludzi walczą o życie, setki zaginionych

Coraz więcej zabitych, dziesiątki ludzi walczą o życie, setki zaginionych

Najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od dekad

Eric Chan, główny sekretarz administracji Hongkongu, przekazał, że według podejrzeń policji do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia po i między budynkami przyczyniło się użycie "niespełniających norm", łatwopalnych siatek okalających bambusowe rusztowania i płyt piankowych, które zabezpieczały okna mieszkań. Chan uznał też za "niezbędne przyspieszenie całkowitego przejścia na metalowe rusztowania".

W mediach społecznościowych trwa jednak dyskusja na temat bezpieczeństwa charakterystycznych dla metropolii bambusowych rusztowań - część zwraca uwagę, że mimo trwającego wiele godzin pożaru, bambusowe instalacje w zasadzie nie uległy spaleniu.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

Media zwracają uwagę, że to najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od 1948 roku, a zarazem największa tego typu katastrofa od czasu przekazania miasta Chinom w 1997 roku. Jest to jedna z najgęściej zaludnionych metropolii świata, w której znajduje się bardzo wiele mieszkalnych drapaczy chmur. Dzielnica Tai Po, gdzie doszło do pożaru, jest zamieszkana przez około 300 tysięcy osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr,js/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ChinyHongkongpożar
Czytaj także:
imageTitle
Było ich 10, pokonali 5000 kilometrów. Piękny gest w Kopenhadze
Najnowsze
Bus chciał przejechać przez drogę. Wpadł do wody
Jechał drogą prowadzącą na wyspę, wpadł do wody
Rzeszów
Berlin, czerwiec 1945. Wizja lokalna - amerykańscy śledczy badają sofę, na której popełnił samobójstwo Adolf Hitler
DNA Hitlera na zakrwawionej sofie. Czy zbrodnia może być zapisana w genach?
Adam Michejda
imageTitle
Wyjątkowa skocznia. Tu poza 150. metr latają nie tylko skoczkowie
EUROSPORT
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent kupiła w Biedronce wódkę, nagranie wyciekło do sieci. Jest wyrok
Trójmiasto
Interwencja służb po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Władze chcą prześwietlić wszystkie wnioski o azyl po ataku na żołnierzy
Świat
Kierujący ciężarówką miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie
Ciężarówką bez prawa jazdy i z promilami
Łódź
shutterstock_712192054
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
BIZNES
Agnieszka Maciąg
Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. "Tyle dobra po sobie zostawiłaś"
Kultura i styl
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"
BIZNES
Zapadlisko w Olkuszu (Małopolskie)
Sześciometrowe zapadlisko cały czas się powiększa. Ewakuowano mieszkańców
Kraków
Łukaszenka
Łukaszenka przybył do kraju ogarniętego wojną domową
Świat
Pożar samochodu w centrum Łodzi
Samochód zapalił się na środku ulicy. Nagranie
Łódź
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Znaleźli ciała ponad setki osób, a wody jeszcze nie opadły
METEO
shutterstock_2168424761
Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Jasny głos z resortu
BIZNES
Owczarek niemiecki (zdjęcie ilustracyjne)
Cztery psy zniknęły z pałacu prezydenckiego
Świat
Dziecko, dziewczęta, telefon, depresja, smutek
"Szalejące algorytmy" i autodestrukcyjne treści. Na to trafia młodzież
Polska
imageTitle
Piwny deszcz i rozcięte czoło. Skandal w meczu Ligi Europy
EUROSPORT
Akcja strażaków w kopalni Budryk
Wypadek w kopalni
Katowice
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
imageTitle
Marek Papszun gęsto się tłumaczył ze słów o Legii
EUROSPORT
28 0730 1na1 cl-0057
Ambasador: Wylatują z tego samego lotniska, z którego bombardują Ukrainę. To klarowny sygnał
Polska
Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Wyszedł z domu i zniknął. Na śniegu znaleźli ślady, wypatrzyli go ze śmigłowca
Łódź
Quiz na 5tek
Tu nawet maślarz może nie dać rady. Zmierzysz się z naszym piątkowym quizem?
Quizy
Satelity wynoszone w ramach misji Transporter-15
Polskie satelity wojskowe mają trafić dziś na orbitę
METEO
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Ambasador: rozmawiamy o tym
Polska
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak z ukraińskimi żołnierzami
Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
Świat
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
WARSZAWA
imageTitle
Zdziwienie w Legii po kolejnej katastrofie
EUROSPORT
Bart De Wever
Premier Belgii boi się pozwu z Rosji
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica