Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w Szwajcarii

Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji około 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii

Prokuratura o możliwych przyczynach

Prokuratura prowadząca śledztwo poinformowała w piątek podczas konferencji, że wstępne śledztwo wskazuje, że ogień pożar wybuchł na skutek podniesienia rzymskich ogni za blisko sufitu. Dodano, że to najbardziej prawdopodobna przyczyna, ale nie jest ona jeszcze ostatecznie potwierdzona. Butelki szampana z wetkniętymi rzymskimi ogniami widać na nagraniach i zdjęciach z miejsca zdarzenia, które wcześniej pojawiały się w mediach społecznościowych.

Prokuratura stwierdziła również, że dalsze śledztwo wykaże, czy ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność karną za zaniedbanie. Prokuratura przygląda się między innymi temu, jak pianka akustyczna została położona na suficie w miejscu zdarzenia i czy była zgodna z wymogami bezpieczeństwa.

Szef służby bezpieczeństwa w Valais poinformował, że służby przeciwpożarowe nigdy nie zostały poinformowane o nieprawidłowościach w barze, w którym doszło do tragedii.

Służby zaznaczyły, że priorytetem jest w tej chwili identyfikacja ofiar, aby rodziny mogły przeżyć żałobę. Prokurator Beatrice Pilloud poinformowała, że podana liczba ofiar do tej pory nie jest ostateczna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD