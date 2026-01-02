Tak zaczął się dramat. Nowe zdjęcia i nagrania ze szwajcarskiego kurortu

Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii

Kluczowe fakty: Według najnowszych danych w pożarze w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana zginęło około 40 osób, 115 zostało rannych

Nowe zdjęcia i nagrania pokazywać mają, jak doszło do tragicznego zdarzenia oraz pierwsze, nieskuteczne próby gaszenia pożaru.

Przyczyna pożaru nie została dotąd oficjalnie ustalona. Władze wykluczyły atak terrorystyczny.

Nowe zdjęcia oraz nagrania z tragicznego pożaru, do którego doszło w noc sylwestrową w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana, pojawiły się w sieci oraz we francuskich mediach.

Przyczyny pożaru w Szwajcarii

Francuska stacja telewizyjna BFM TV opublikowała zdjęcie, na którym ma być widać "moment wybuchu pożaru" w barze. Grupa ludzi unosi na nim w górę butelki szampana z wetkniętymi do środka palącymi się zimnymi ogniami. Tuż nad zimnymi ogniami widać, jak iskry i wysoka temperatura sprawiły, że ogień pojawił się na suficie pomieszczenia. Sufit wyłożony był panelami akustycznymi z tworzywa sztucznego, które miały wygłuszać pomieszczenie.

🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026 Rozwiń

W mediach społecznościowych pojawiło się również nagranie, które ma przedstawiać początek pożaru i pierwsze reakcje bawiących się ludzi. Widać, jak płomienie szybko rozprzestrzeniają się po suficie, a na podłogę zaczynają spadać płonące jego fragmenty. Kilka osób nagrywa początek pożaru telefonami, jedna osoba nieskutecznie próbuje go ugasić, używając do tego kawałka materiału.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026 Rozwiń

W sieci udostępniono także inne, niepotwierdzone nagrania, mające przedstawiać dalsze rozprzestrzenianie się ognia i wybuch paniki wewnątrz lokalu. Widać na nich ludzi ratujących się ucieczką, głośne krzyki i tłum osób szukających w dymie drogi do wyjścia. Widać także ogarnięty płomieniami budynek z zewnątrz i ludzi próbujących wydostać się przez szklaną ścianę, będącą prawdopodobnie tarasem obiektu. Gdy otwierane są drzwi, z wnętrza buchają kłęby dymu i wybiega poparzona kobieta.

Tragiczny pożar w Szwajcarii

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji około 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko.

Przyczyna pożaru nie została dotąd oficjalnie ustalona, jej badaniem zajmują się lokalne służby.

