Były prezydent Szwajcarii: to miejsce od dekad naznaczone jest nieszczęściami

Nagrania i zdjęcia z początku pożaru w Szwajcarii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śmiertelne katastrofy są motywem przewodnim historii kantonu Valais – podkreślił w "Tagesanzeiger" były szwajcarski prezydent Pascal Couchepin, przypominając serię tragedii, które w ostatnich dekadach pochłonęły tam dziesiątki ofiar. "Moje wczesne wspomnienia z dzieciństwa dotyczą powodzi i lawin - i tak samo ma wielu ludzi tutaj. Pamięć zbiorowa w Valais jest naznaczona przez nieszczęścia i katastrofy naturalne" - stwierdził.

Katastrofy w Valais

W 1965 roku, podczas budowy zapory Mattmark w dolinie Saastal, ponad dwa miliony metrów sześciennych lodu z lodowca Allalin osunęło się w dół doliny, zasypując obozowisko robotników. Zginęło wówczas 88 osób.

Pięć lat później, podczas jednej z najbardziej śnieżnych zim stulecia, na wioskę Reckingen zeszła potężna lawina, która zniszczyła cztery budynki mieszkalne oraz koszary oficerskie. Śmierć poniosło 30 osób.

W 2000 r. po wielodniowych, intensywnych opadach deszczu na miejscowość Gondo gwałtownie osunęła się z kolei masa błota i kamieni, zabijając 13 osób.

W 2012 r. belgijski autokar wracający z obozu narciarskiego w Val d'Anniviers uderzył czołowo w betonową ścianę zatoczki awaryjnej w tunelu koło miasta Sierre. Zginęło 28 osób, w tym 22 dzieci.

W maju 2025 r. nad alpejską wioską Blatten w dolinie Loetschental doszło natomiast do osuwiska wywołanego zawaleniem się lodowca Birch, które zasypało i zniszczyło około 90 procent zabudowy wsi i sąsiednich osad. Zabudowania zdążono wcześniej ewakuować, zginęła jednak jedna osoba która nie opuściła obszaru zgodnie z instrukcjami służb.

"Ludzie nauczyli się żyć z klęskami żywiołowymi"

Pochodzący z Valais Couchepin podkreślił, że w przeszłości w katolickim Valais tragedie tłumaczono religijnym fatalizmem. "Mówiono: 'tak chciał Bóg'. Dziś polegamy na środkach technicznych, ale one również nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa" – powiedział.

Szwajcarski historyk i twórca filmowy Wilfried Meichtry zwrócił uwagę, że "strach przed nieszczęściami był w kantonie Valais wszechobecny aż do początku XX wieku". "Proboszczowie prowadzili wiernych w procesjach modlitewnych do jęzorów lodowców" – dodał.

"Tagesanzeiger" zauważył, że dopiero rozwój turystyki zmienił stosunek mieszkańców do gór, które z nieprzyjaznego obszaru stały się głównym źródłem dochodów. "Ludzie nauczyli się żyć z klęskami żywiołowymi" – powiedział Meichtry. "Jednak tragedia w Crans-Montanie jest innym rodzajem katastrofy. Jej przeżycie będzie bardzo trudne i bolesne nawet dla regionu tak doświadczonego przez żywioły jak Valais" - dodał.

Tragiczny pożar w Sylwestra

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana, według najnowszych danych policji zginęło ponad 40 osób, a 115 zostało rannych, wiele z nich ciężko. Przyczyna pożaru pozostaje nieznana, choć władze wykluczyły atak terrorystyczny. To jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii kraju.

Władze kantonu Valais ogłosiły w czwartek stan wyjątkowy, by ułatwić pracę służbom ratunkowym. W Crans-Montanie panują szok i żałoba.

OGLĄDAJ: TVN24 HD