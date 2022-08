Pożar w magazynie rosyjskiej firmy Ozon. Kilkunastu rannych

Kilkanaście osób zostało rannych w wyniku wybuchu pożaru w magazynie internetowej firmy handlowej Ozon w podmoskiewskiej miejscowości Istra - podają rosyjskie agencje. Według rozmówcy RIA Nowosti jedna osoba zginęła. Wstępne przyczyny pożaru są badane, służby nie wykluczają jednak, że doszło do podpalenia.

Rozmówca agencji w służbach ratowniczych przekazał, że z co najmniej 20 osobami, które przyszły do pracy w magazynie, nie ma kontaktu. - Nie można się do nich dodzwonić - dodał.