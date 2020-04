"Strefa płonie. Miejscowe władze meldują, że wszystko jest pod kontrolą, ale w rzeczywistości ogień gwałtownie obejmuje nowe terytoria" - napisał Jemelianenko na Facebooku w poniedziałek po południu. "Do rządu nie docierają informacje o prawdziwej sytuacji albo wybrał on [rząd - przyp. red.] politykę przemilczania jak radzieckie władze w 1986 roku" - dodał.

Pożar dwa kilometry od elektrowni

"Teraz ogień dotarł do Prypeci i jest dwa kilometry od składów radioaktywnych odpadów ‘Pidlisnyj’, gdzie znajdują się najbardziej wysokoaktywne odpady radioaktywne z całej czarnobylskiej strefy, i od samej Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej" - podkreślił. "Dosyć udawania, że wszystko jest OK! Powiedzcie ludziom, co naprawdę dzieje się z pożarem" - zaapelował do ukraińskich władz.