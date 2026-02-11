Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie myślę o niczym innym". Właściciel baru w Crans-Montanie przeprosił rodziny ofiar pożaru

Szwajcaria
Setki osób na marszu upamiętniającym ofiary pożaru w kurorcie Crans-Montana
Źródło: TVN24
Właściciel baru w kurorcie Crans-Montana, gdzie w sylwestrową noc w pożarze zginęło kilkadziesiąt osób, przeprosił krewnych ofiar. - Żaden rodzic nie powinien przeżyć takiej tragedii - mówił Jacques Moretti podczas przesłuchania w obecności kilkudziesięciu adwokatów, reprezentujących rodziny zmarłych.

W noc sylwestrową w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana, w barze Le Constellation, wybuchł tragiczny w skutkach pożar. Zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych. W środę w tej sprawie przesłuchany został Jacques Moretti, który wraz ze swoją żoną Jessicą Moretti jest właścicielem lokalu.

- Przepraszam rodziny. Żaden rodzic nie powinien przeżyć takiej tragedii. Nie myślę o niczym innym - oświadczył Moretti, cytowany przez agencję Ansa. Para usłyszała zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i obrażeń u wielu osób oraz wywołania pożaru.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowe fakty na temat właścicieli baru w Szwajcarii

Jacques i Jessica Moretti, właściciele baru Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Jacques i Jessica Moretti, właściciele baru Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Źródło: CYRIL ZINGARO/PAP/EPA

Przesłuchanie Morettiego, który jest obywatelem Francji, odbyło się w dużej sali na terenie szkoły wyższej w mieście Sion - stolicy kantonu Valais - na południu Szwajcarii. Wybór tego miejsca był konieczny ze względu na obecność kilkudziesięciu adwokatów rodzin ofiar, którzy słuchali przesłuchania.

Mężczyzna został aresztowany 9 stycznia, ale 23 stycznia został zwolniony za kaucją. Zastosowano wobec niego inne środki zapobiegawcze, w tym obowiązek stawiania się na komisariacie policji. Odebrano mu też dokumenty tożsamości. Jego żona została wcześniej osadzona w areszcie domowym.

Szwajcaria. Ludzie opłakują ofiary pożaru w Crans-Montanie
Szwajcaria. Ludzie opłakują ofiary pożaru w Crans-Montanie
Źródło: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/PAP

Pożar wzniecony od zimnych ogni

Pożar wybuchł w lokalu w centrum alpejskiej miejscowości, gdy od zimnych ogni przyczepionych do butelek szampana zapalił się sufit, wyłożony łatwopalną pianką dźwiękochłonną. Na jaw wyszło, że od 2020 roku nie przeprowadzono tam żadnej kontroli przeciwpożarowej.

Ponadto, jak ustaliły media, Jacques Moretti został w przeszłości skazany za stręczycielstwo i oszustwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szwajcaria. Ludzie opłakują ofiary pożaru w Crans-Montanie
Walczył o życie cały miesiąc. Nastolatek zmarł
Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
"Hańba". Sąd zdecydował w sprawie właściciela baru, w którym doszło do tragedii
Szwajcaria, pożar, kurort
Koszmar przy schodach. Odkrycie po sylwestrowym pożarze baru

W Mediolanie, gdzie do szpitala trafili poparzeni Włosi, poinformowano, że u wszystkich minęło już zagrożenie życia. Pierwsi ranni opuścili szpital Niguarda.

Wśród 41 ofiar śmiertelnych pożaru jest sześcioro młodych Włochów. Włoski wymiar sprawiedliwości wystąpił o przeprowadzenie wspólnego dochodzenia ze stroną szwajcarską. Śledczy z Rzymu, którzy wszczęli postępowanie w sprawie pożaru, podjęli w środę decyzję o zajęciu na potrzeby dochodzenia telefonów komórkowych wszystkich poszkodowanych Włochów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SzwajcariapożarWłochyFrancja
Czytaj także:
imageTitle
Lindey Vonn przeszła już trzecią operację. Mówi o sukcesie
EUROSPORT
imageTitle
0,07 sekundy. Żurek tylko otarł się o medal
EUROSPORT
Donald Trump
Trump stawia na węgiel. "Piękny, czysty"
BIZNES
Damian Żurek
Tak niewiele zabrakło. Żurek poza podium
RELACJA
imageTitle
Rywal zajechał drogę. Pech Polaka na olimpijskiej tafli
EUROSPORT
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
WARSZAWA
Gołoledź
Opady marznące dalej groźne. Gdzie trzeba na nie uważać
METEO
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
METEO
Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron
Złoto na ostrzu. Twizzle z demonami w tle
Świat
Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Pociąg zmiażdżył auto, ratownicy próbowali dostać się do zakleszczonego kierowcy
Wrocław
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
METEO
Śmiertelny wypadek na A4
Śmiertelny wypadek na A4. Autostrada częściowo zablokowana
Wrocław
Donald Tusk limuzyna
Premier opuścił Pałac Prezydencki
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
WARSZAWA
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
BIZNES
Prokurator Tomasz Tadla
Prokurator Tadla miał zostać odwołany. "Niezwykle doświadczony śledczy"
imageTitle
Podrażniona Świątek odwróciła losy meczu. Ma ćwierćfinał w Dosze
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Usiądzie przy stole z Putinem? Prezydentowi się "nie spieszy", ale "jest gotowy"
imageTitle
"Siemanko niezłe wdzianko". Fajdek pozdrawia ze szpitalnego łóżka
EUROSPORT
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?
Sebastian Zakrzewski
Wyrok sądu
Wyrok dożywocia za morderstwo sprzed lat. Polka skazana w Wielkiej Brytanii
Świat
Sędzia Dariusz Łubowski
Wniosek o ENA dla Ziobry trafił do odwołanego sędziego
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
WARSZAWA
imageTitle
Nie było prezentu na urodziny. Hurkacz zmarnował szansę
EUROSPORT
Policja
Agresja w autobusie, zatrzymana kobieta z nożem
Olsztyn
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
METEO
imageTitle
Tajemniczy człowiek w wielu kurtkach. Co robi na igrzyskach?
EUROSPORT
Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger
Amerykańska podsekretarz stanu i ambasador USA w KPRP. Rzecznik prezydenta o rozmowach
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
BIZNES
shutterstock_2346761815
Jedzą tylko przez osiem godzin. Objawy choroby zmniejszają się nawet o 40 procent
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica