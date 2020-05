Co najmniej 11 strażaków rannych. Pożar w centrum Los Angeles

W centrum Los Angeles doszło w sobotę wieczorem czasu lokalnego do eksplozji i pożaru. Jak poinformowała straż pożarna, ogień przeniósł się na wiele budynków. Co najmniej 11 strażaków zostało rannych.

Pożar wybuchł około godziny 18.30 czasu lokalnego w handlowej dzielnicy w centrum Los Angeles, Little Tokyo. Ogień przeniósł się na wiele budynków.

Według straży pożarnej w Los Angeles do gaszenia ognia skierowano około 230 strażaków. W akcji rannych zostało co najmniej 11 z nich. Szybko zorganizowano transport rannych strażaków do szpitala. Nie wiadomo jeszcze, jak ciężko ranni są strażacy.