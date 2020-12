"Wakacyjna wyprawa zamieniła się w piekielny koszmar"

Jerry Nehl Boylan spowodował śmierć osób znajdujących się na pokładzie łodzi Conception "przez swoje zaniedbanie i nieuwagę w wypełnianiu swoich obowiązków” - stwierdza akt oskarżenia. Kapitana oskarżono o 34 przypadki spowodowania śmierci na wodzie. Za każdy grozi mu do 10 lat więzienia.

Wśród ofiar pięcioosobowa rodzina oraz uczniowie szkoły średniej

Śledztwo US National Transportation Safety Board (NTSB) wykazało, że pożar rozpoczął się na środkowym pokładzie, gdzie ładowano akumulatory litowo-jonowe, chociaż nie było jasne, co dokładnie go spowodowało. Conception była wyposażona w tratwy i kamizelki ratunkowe dla maksymalnie 110 pasażerów.