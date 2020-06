Stare rusztowanie przywarło jak "wielki metalowy pasożyt". Wznowiono prace przy Notre Dame

W Paryżu wznowiono prace przy katedrze Notre Dame, w której w kwietniu ubiegłego roku wybuchł pożar. Spowodował on przywarcie rusztowania, postawionego w związku przeprowadzanym remontem. Teraz będzie ono usuwane, a następnie kontynuowana będzie odbudowa katedry, przerwana z powodu pandemii COVID-19.

Kiedy w kwietniu ubiegłego roku wybuchł pożar, na dachu katedry Notre Dame trwały prace, a wokół iglicy znajdowały się rusztowania. Iglica pożaru nie przetrwała, ale przetrwało go rusztowanie. W dużej temperaturze jego spora część się jednak stopiła i przywarła do budynku - według relacji BBC - jak "wielki metalowy pasożyt".

Usuwanie rusztowania

Teraz rozpoczyna się niezwykle delikatna operacja odcinania tego metalu, to łącznie 20 ton. Uszkodzone rusztowanie zostało otoczone jeszcze większymi rusztowaniami i żeby je zdjąć sprowadzono na miejsce olbrzymi dźwig.

Pracownicy wiszący na linach będą używać pił elektrycznych do odcinania przywartego materiału kawałek po kawałku.

Papieros lub awaria instalacji elektrycznej

Prace nad odbudową spalonej Notre Dame zostały przerwane w połowie marca z powodu epidemii COVID-19. Pod koniec kwietnia rozpoczęto pierwsze porządki na placu. Pod koniec kwietnia ponownie otwarto dziedziniec noszący imię Jana Pawła II, który zamknięto po pożarze. Na placu i przykatedralnej ulicy Rue du Parvis doszło do zanieczyszczenia ołowiem, a to zmusiło władze do zamknięcia terenu.