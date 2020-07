Wolontariusz zatrzymany w związku z pożarem katedry w Nantes został zwolniony z aresztu

Rwandyjski wolontariusz z diecezji Nantes w niedzielę został zwolniony z aresztu, po tym jak dzień wcześniej zatrzymano go w ramach śledztwa w sprawie pożaru w katedrze świętego Piotra i Pawła. Prokurator podkreśla, że na ten moment nie jest on o nic podejrzewany.

Wolontariusz zwolniony z aresztu

Prokurator o "normalnej procedurze"

Według informacji "Le Figaro", rwandyjski uchodźca pracował dla diecezji jako wolontariusz. Dziennik podał, że 39-latka zabrano do policyjnej celi z powodu niespójności w jego grafiku. Miał on być odpowiedzialny za zamknięcie katedry w piątek wieczorem, dzień przed wybuchem pożaru.

- Na tym etapie jest to kwestia weryfikacji. Nic nie pozwala na łączenie go z wybuchem pożaru - podkreślił prokurator Sennes. - Musimy zachować ostrożność co do interpretacji zatrzymania. To normalna procedura - zapewnił.