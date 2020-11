Z regolitu, wierzchniej warstwy Księżyca, Europejska Agencja Kosmiczna chce pozyskiwać tlen. Podpisała właśnie umowę z jedną z brytyjskich firm na technologię, która to umożliwia. Regolit poddawany jest reakcjom termochemicznym, w ich efekcie z księżycowego pyłu wydzielany jest tlen i mieszanina metali. - To jest nowy etap w podboju Księżyca. Dzięki wykorzystaniu regolitu i tej technologii pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu – podkreśla Juszkiewicz.

Mamy niezbędny do oddychania tlen i pierwiastki, które mogą być wykorzystane jako budulec. - Wyobraźmy sobie, że mamy tam na miejscu drukarki 3D, które mogą z tych pierwiastków stworzyć dowolny przedmiot. To jest idealne rozwiązanie – twierdzi Juszkiewicz.

- Sednem jest stworzenie tak wydajnej technologii, by zamknąć się w niedużych ładunkach i zabrać ze sobą wszystko, co jest autonomicznie potrzebne do przetwarzania minerałów na Księżycu – zwraca uwagę Tomasz Kisiel z planetarium EC1 w Łodzi. Stała ludzka baza, która ma w niedalekiej przyszłości powstać na Księżycu, ma być w jak największym stopniu samowystarczalna. - Jak myślimy o stacji kosmicznej, gdzie żyją astronauci, to tam te zapasy trzeba uzupełniać, a Księżyc nam pozwoli te zasoby wydobywać – twierdzi Leszek Orzechowski ze Space is More.