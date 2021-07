"Nikt się tego nie spodziewał. Skąd się wziął ten deszcz?". Kilkadziesiąt osób nie żyje, ponad tysiąc zaginionych

Co najmniej 80 osób zginęło, a setki uznane są za zaginione w wyniku powodzi na zachodzie Niemiec. W piątek w regionie spodziewane są dalsze ulewy. - Wielu ludzi wciąż jest w niebezpieczeństwie - oświadczyła gubernator Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer. - Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami takiej katastrofy - przyznał.

Niemieckie radio SWR donosi, że około 25 domów w powiecie Schuld bei Adenau w górzystym regionie Eifel grozi zawaleniem. Według nadawcy niektóre budynki zostały całkowicie odcięte przez wodę i można do nich dotrzeć jedynie łodzią. W rejonie ogłoszono stan wyjątkowy.

"Dopiero w najbliższych dniach zobaczymy pełne rozmiary katastrofy"

- Są ofiary śmiertelne, są zaginieni, wielu ludzi wciąż jest w niebezpieczeństwie - powiedziała gubernator Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer. - Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami takiej katastrofy. To naprawdę druzgocące - przyznała, przemawiając przed regionalnym parlamentem.

- Obawiam się, że dopiero w najbliższych dniach zobaczymy pełne rozmiary katastrofy - ostrzegła kanclerz Niemiec Angela Merkel w czwartek wieczorem w Waszyngtonie, gdzie przebywała z wizytą. Szefowa niemieckiego rządu przekazała, że "rozpacza nad tymi, którzy stracili życie" w powodziach. - Moje myśli są z wami. Możecie być pewni, że wszystkie siły naszego rządu - federalne, regionalne i lokalne - wspólnie zrobią wszystko, by ratować życie ludzi, zniwelować zagrożenie i złagodzić cierpienie - zapowiedziała Merkel.

"Nikt się tego nie spodziewał", "to była katastrofa"

- Nikt się tego nie spodziewał. Skąd się wziął ten deszcz? To szaleństwo - mówiła agencji AFP 65-letnia mieszkanka miasta Mayen w Nadrenii-Palatynat. - Deszcz był tak głośny i padał tak szybko... myśleliśmy, że wyważy drzwi - wspominała. - Mój teść ma prawie 80 lat, pochodzi z Mayen i twierdzi, że nigdy czegoś takiego nie widział - powiedziała 36-letnia miejscowa nauczycielka Ortrud Meyer.

- To była katastrofa. Nie mogłem skontaktować się z moją żoną i córką, które wracały do domu z Trewiru. Byłem załamany - relacjonował 65-letni Edgar Gillessen z miejscowości Schuld w Eifel. - Znam wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają. Tak bardzo mi ich żal, stracili wszystko - powiedział w rozmowie z agencją Reutera. - Przyjaciel miał tu warsztat, nic z niego nie zostało. Piekarnia, rzeźnik - wszystko zniknęło. To przerażające. Niewyobrażalne - mówił mężczyzna.