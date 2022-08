Prezydent USA Joe Biden odwiedził dotknięte powodzią tereny Kentucky

Joe Biden, prezydent USA, odwiedził obszary na wschodzie Kentucky, gdzie doszło do powodzi. - Jesteśmy tu dla was - władze federalne, stanowe i lokalne - mówił prezydent. Wcześniej polecił rządowi wydzielić dodatkowe fundusze na pomoc dla dotkniętych klęską żywiołową kilkunastu hrabstw Kentucky.

