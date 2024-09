Minister po spotkaniu sztabu kryzysowego oświadczył, że w tej chwili głównym celem władz jest to, by rosnący poziom Dunaju nie zagrażał obywatelom. Przypomniał, że w stanie gotowości są służby ratunkowe i policja, a w razie potrzeby do walki z żywiołem zostaną zaangażowane również osoby przebywające w zakładach karnych. Pinter zaznaczył, że cały czas potrzebni są wolontariusze, którzy jednak powinni zgłaszać się tam, gdzie ich pomoc rzeczywiście przyniesie pożytek.