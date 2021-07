"Wszystko jest całkowicie zniszczone. Nie można rozpoznać krajobrazu". Wzrósł tragiczny bilans powodzi

Katastrofalne powodzie, które dotknęły zachodnią Europę, spowodowały jak dotąd co najmniej 165 ofiar śmiertelnych, odnotowanych łącznie w Niemczech i Belgii. Władze spodziewają się, że wraz z opadaniem wody będą odkrywane kolejne zwłoki. Nieznane są losy dziesiątek osób. W samych Niemczech potwierdzono śmierć 141 mieszkańców. Według premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer nie można jeszcze oszacować pełnych rozmiarów klęski. - To jest horror - oceniła.

Jak podała w sobotę późnym popołudniem agencja Reutera, najnowszy bilans ofiar śmiertelnych powodzi w Europie Zachodniej, to 165 osób. To łączne statystyki dla zachodnich Niemiec i Belgii, bo stamtąd jak dotąd docierają informacje o ludziach, których zabił atak żywiołu. Władze obawiają się, że to nie są ostateczne liczby, wiele osób nadal uważa się za zaginione.