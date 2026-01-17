Logo strona główna
Świat

Poważny wypadek syna Kadyrowa. Moskwa miała wysłać "latający szpital"

Adam Kadyrow
"Witamy w Czeczenii" reż. David France
Źródło: HBO
Adam Kadyrow, 18-letni syn przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, miał trafić do szpitala w Moskwie po wypadku samochodowym. Według doniesień mediów jest on w ciężkim stanie, a Kreml wysłał po niego specjalnie przystosowany samolot.

Samolot An-148-100EM, wykorzystywany przez rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych jako "latający szpital", miał wieczorem 16 stycznia zabrać z Groznego do Moskwy Adama Kadyrowa - donosi niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na inguską agencję informacyjną Fortanga. W Moskwie lądował około godziny 1:10 - przekazała agencja RBC Ukraina.

Syn Ramzana Kadyrowa ma być w stanie krytycznym po wypadku samochodowym, do którego doszło w stolicy Czeczenii, Groznym - donosi Niyso, czeczeński niezależny kanał na Telegramie.

Adam Kadyrow
Adam Kadyrow
Źródło: Contributor/Getty Images

Według informacji Niyso, jadąca z dużą prędkością kolumna samochodów uległa w piątek wypadkowi na ulicach Groznego. Adam Kadyrow miał być reanimowany.

Po tym, jak w stolicy Rosji wylądował "latający szpital", do Moskwy skierował się kolejny samolot - Ramzan Kadyrow często latał nim do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformowała RBC Ukraina.

Tesla z karabinem maszynowym, w środku Kadyrow. "Otrzymaliśmy pojazd od szanownego Elona Muska"
Dowiedz się więcej:

Tesla z karabinem maszynowym, w środku Kadyrow. "Otrzymaliśmy pojazd od szanownego Elona Muska"

18-letni Adam Kadyrow jest synem przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Od ponad dwóch lat piastuje on funkcję szefa czeczeńskiej służby bezpieczeństwa. We wrześniu 2023 roku sieć obiegło nagranie, jak 15-letni wówczas Adam znęca się w policyjnym areszcie nad mężczyzną oskarżonym od spalenie Koranu. Jego ojciec promował nagranie w mediach społecznościowych, wyrażając dumę ze swojego syna. Drugi syn Ramzana Kadyrowa, 20-letni Achmat, jest z kolei wicepremierem Czeczenii.

Kadyrow - sojusznik Putina

49-letni Ramzan Kadyrow jest jednym z najbliższych sojuszników prezydenta Rosji Władimira Putina. Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią od 2004 roku. Obrońcy praw człowieka wielokrotnie alarmowali sprawuje władzę w sposób brutalny, stosując represje i prześladując przeciwników. Ofiarami prześladowań padają też osoby homoseksualne.

Według mediów ukraińskich podlegające pod Kadyrowa siły specnazu uczestniczą w inwazji Rosji na Ukrainę. Pełnią tam często rolę oddziałów zaporowych, których zadaniem jest strzelanie do rosyjskich żołnierzy uciekających z pola bitwy.

Ramzan Kadyrow
Ramzan Kadyrow
Źródło: EVGENIA NOVOZHENINA/PAP

Sam Kadyrow ma również poważne problemu ze zdrowiem. Rosyjskie media informowały, że w 2019 roku u Kadyrowa zdiagnozowano martwicę trzustki i od tego czasu co najmniej dwa razy w roku przechodzi on leczenie w moskiewskim szpitalu administracji prezydenta Rosji. Ostatni raz trafił do szpitala w Moskwie w grudniu zeszłego roku.

We wrześniu 2024 roku Kadyrow przeszedł z kolei inny poważny kryzys zdrowotny – trafił do szpitala z powodu niewydolności płuc, spowodowanej przedawkowaniem leku uspokajającego.

Kadyrow ciężko chory, poprosił Putina o "zwolnienie". Stawia na swoją "młodszą kopię"
Dowiedz się więcej:

Kadyrow ciężko chory, poprosił Putina o "zwolnienie". Stawia na swoją "młodszą kopię"

Problemy zdrowotne Kadyrowa powodują, że coraz realniejsza staje się konieczność znalezienia jego następcy. Moskiewscy politolodzy nie wykluczają, że w przypadku rezygnacji czeczeńskiego przywódcy jego następcą może zostać obecny dowódca sił specjalnych, generał Apti Ałaudinow.

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl, Kyiv Independent, Meduza, Radio Free Europe

Źródło zdjęcia głównego: Contributor/Getty Images

