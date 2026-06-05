Świat "Poważny incydent" w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zaporoska Elektrownia Jądrowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Photoshot/PAP

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Szef MAEA Rafael Grossi wezwał do "maksymalnej powściągliwości" i "pełnego przestrzegania zawieszenia broni" - wynika z oświadczenia MAEA opublikowanego na X. Zdarzenie jest obecnie analizowane przez agencję.

Rosja oskarżyła Ukrainę o złamanie obowiązującego od piątku zawieszenia boni - zauważa agencja Reuters. MAEA przekazała, że została poinformowana przez stronę ukraińską, iż Kijów respektuje porozumienie.

Przekazano również, że do incydentu doszło podczas rozminowywania terenu w pobliżu elektrowni. Kilku rosyjskich żołnierzy zostało rannych.

Incydent spowodował przerwę w zasilaniu elektrowni. "ZNPP po raz kolejny musiała polegać na awaryjnych generatorach dieslowskich po tym, jak jej jedyna pozostała linia energetyczna - 330 kV Ferosplavna [nazwa linii energetycznej] - została odłączona z powodu doniesień o atakach na dwie podstacje elektryczne położone po drugiej stronie Dniepru" - czytamy w komunikacie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

The IAEA has been informed of a serious incident that occurred during today’s de-mining phase of the agreed localized ceasefire near the Zaporizhzhya NPP, in which some Russian military personnel were injured.



While the incident is currently being investigated, the Ukrainian… pic.twitter.com/JjHDprkFf7 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 5, 2026 Rozwiń Komunikat MAEA o incydencie w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Źródło: X

Kolejne zawieszenie broni na terenie elektrowni w Zaporożu

W piątek MAEA poinformowała o wynegocjowanym, po raz szósty od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, zawieszeniu broni na terytorium zaporoskiej elektrowni.

"Pod nadzorem ekspertów MAEA technicy z obu stron rozpoczną w najbliższych dniach naprawę zniszczonej w wyniku działań wojennych linii energetycznej Dnieprowska o napięciu 750 kilowoltów (kV). Prace ruszą po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego oczyszczania terenu z min" - napisała MAEA.

Linia Dnieprowska to główna i kluczowa magistrala elektroenergetyczna, która łączy okupowaną przez Rosjan ZNPP z ukraińską siecią energetyczną. Od końca marca pozostaje ona odłączona od elektrowni po tym, gdy Rosjanie uderzyli w nią 24 marca. Nie był to pierwszy tego typu atak na ten obiekt - Moskwa ostrzeliwała linię Dnieprowską także w poprzednich latach, co kończyło się jej remontem pod nadzorem MAEA w czasie tymczasowego, lokalnego zawieszenia broni.

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"Tym razem przygotowania do naprawy utrudnia lokalizacja uszkodzenia linii energetycznej: znajduje się ono na szczytach wysokich słupów po drugiej stronie linii demarkacyjnej na Dnieprze" - zaznaczyła w piątek MAEA.

Atak na linię Dnieprowską sprawił, że największa w Europie elektrownia atomowa pozostała podłączona tylko do jednej, słabszej linii rezerwowej o napięciu 330 kV, która jest niezbędna do chłodzenia jej sześciu reaktorów.

W ostatnich tygodniach na terenie ZNPP dochodziło także do tak zwanych blackoutów, czyli całkowitego odłączenia obiektu od zewnętrznego zasilania. W takich sytuacjach, jako rozwiązanie ostateczne, uruchamiane są awaryjne generatory diesla.

Moskwa okupuje ZNPP od pierwszych dni swojej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Od tamtego czasu regularnie ostrzeliwuje obiekt i wykorzystuje wywołane przez siebie zagrożenie do szantażu nuklearnego oraz jako tarczę wojskową. Kijów wielokrotnie alarmował, że ukraińscy pracownicy elektrowni są zmuszani do współpracy z okupantem, a także poddawani torturom i są zabijani.

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