Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Poważny incydent przed bazą RAF. Rolniczka o "grupie mężczyzn w kapturach i kominiarkach"

|
Służby w pobliżu bazy RAF Fairford
Maciej Woroch o incydencie przed bazą RAF
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JUSTIN TALLIS/AFP/East News
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rolniczka wracająca po imprezie do domu zaalarmowała służby o podejrzanych furgonetkach w pobliżu bazy RAF Fairford. "W ciągu 10 minut we wsi zaroiło się od uzbrojonych policjantów" - mówi kobieta w wywiadzie dla BBC. Stacja zwraca uwagę na "wyraźną sprzeczność" między jej relacją, a słowami prezydenta Trumpa.

Brytyjska policja nadal przesłuchuje pięciu zatrzymanych w pobliżu bazy lotniczej wykorzystywanej przez siły lotnicze USA do przeprowadzania ataków na Iran - informuje Reuters. Przebywają w areszcie pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego oraz przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi.

Jak informowano wcześniej poważny incydent ogłoszono po tym, jak we wczesnych godzinach w niedzielę zgłoszono obecność trzech "podejrzanych pojazdów" zmierzających w stronę bazy. Jak mówił w niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, do zatrzymania doszło w wyniku współpracy amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu. Tymczasem BBC informuje, że na grupę mężczyzn natknęła się przypadkiem rolniczka, która zadzwoniła się na numer alarmowy.

Wiceministra: są dwie możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce
Dowiedz się więcej:

Wiceministra: są dwie możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce

Fakty po Faktach

BBC: rolniczka powiadomiła służby

Rolniczka, która w poniedziałek udzieliła anonimowo wywiadu w programie BBC "Today", relacjonowała, że w nocy z soboty na niedzielę wracała z imprezy, gdy drogę zablokowały jej trzy białe furgonetki, które uznała za podejrzane. Zobaczyła "dużą grupę mężczyzn w kapturach i kominiarkach". - Gdy mnie zauważyli, rozbiegli się. Część wbiegła na pole, inni w stronę wioski. Wtedy zorientowała się, że dzieje się coś bardzo niezwykłego - relacjonowała. Wykręciła więc numer alarmowy.

- W ciągu 10 minut we wsi zaroiło się od uzbrojonych policjantów. Myślę, że to fart sprawił, iż dotarłam do wsi mniej więcej w tym samym czasie, co te furgonetki - wyjaśniła. - Jestem całkowicie zszokowana, że ​​to na mnie, zwykłej obywatelce, spoczął obowiązek zauważenia i zgłoszenia tej sytuacji. Uważam, że mój telefon pod numer alarmowy udaremnił ich plany - mówiła w BBC.

Jak pisze BBC zgłoszenie od kobiety na numer alarmowy 999 miało wpłynąć o godzinie 01.36. Policja w Gloucestershire informowała, że zostali zawiadomieni około godziny 00.45.

Rolniczka oceniła w programie, że "ktoś zawiódł", skoro do zdarzenia doszło blisko domów prywatnych, a "śpiący w nich ludzie nie mieli pojęcia o potencjalnym zagrożeniu". W związku z ogłoszeniem "poważnego incydentu" w niedzielę ewakuowano 85 domów w pobliskiej wsi Whelford.

Baza lotnicza w Fairford
Baza lotnicza w Fairford
Źródło zdjęcia: Reuters

Trump: wywiad miał ich na oku

Prezydent Donald Trump odniósł się do sprawy już w niedzielę. - Prowadzono w ich sprawie śledztwo. Chcieli wyrządzić wielkie szkody w naszej bazie, ale współpraca z Brytyjczykami świetnie zadziałała - mówił Trump po przylocie do Chicago na turniej golfa. Dodał, że wywiad USA miał ich "od dawna na oku".

"Istnieje wyraźna sprzeczność między szczegółową i wiarygodną relacją miejscowej rolniczki - która wszczęła alarm, widząc zamaskowanych mężczyzn w kapturach w pobliżu furgonetek - a twierdzeniem Donalda Trumpa, jakoby obserwowano tych ludzi od dłuższego czasu" - zauważa BBC. "Jeśli słowa prezydenta USA są prawdziwe, oznacza to, że ktoś zaniedbał swoje obowiązki, dopuszczając do tego, by mężczyźni ci zbliżyli się do bazy" - komentuje stacja.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting uważa, że rolniczka, która powiadomiła służby, miała jedynie "częściowy obraz" sytuacji. W poniedziałkowym wywiadzie dla BBC podziękował mieszkańcom za wykazanie się "czujnością i "wyrozumiałością". W odpowiedzi na pytanie, czy w incydent zaangażowany był Iran oświadczył, że "nierozsądnym" byłoby spekulowanie przez niego na temat motywów aresztowanych osób.

Trump powiedział "nie". Ropa mocno drożeje
Dowiedz się więcej:

Trump powiedział "nie". Ropa mocno drożeje

BIZNES
Źródło: BBC, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
USAWielka BrytaniaDonald TrumpWojsko
Czytaj także:
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Komunikat MSZ
METEO
Czarna substancja na plaży w Dębinie (Pomorskie)
Zanieczyszczenie na plaży w Ustce. Trwa analiza czarnej substancji
Trójmiasto
Peter Magyar
Magyar bez immunitetu. Parlamentarzyści podjęli decyzję
Świat
Xi Jinping i Donald Trump
Nowe ustalenia Chin i USA. Pekin podał szczegóły porozumienia handlowego
BIZNES
Zabójstwo w Inowrocławiu. Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani
Śmierć po ataku nożowników. Nowe informacje w sprawie podejrzanych
Kujawsko-Pomorskie
Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Najpierw uderzyła w inne auto, potem w płot. Była pijana
WARSZAWA
Lotnisko Heathrow
Heathrow miało zdążyć do 2035 roku. Teraz pada inny termin
BIZNES
Trwa ustalanie tożsamości ofiary
Samochód doszczętnie spłonął po uderzeniu w drzewo. Nikt nie wie, kto nim kierował
Lublin
Utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Skierniewice - Warszawa Wschodnia (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Pociągi opóźnione, zmiany na trasach
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk podsumował rozliczenia i zapowiada. "Mówiłem, że będzie deser"
Polska
imageTitle
Bojkot, czarne opaski na ramieniu i spuszczony wzrok podczas hymnu Izraela
EUROSPORT
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
METEO
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Zamieszki w Kołobrzegu. Interweniowała policja gazem i armatką wodną
Trójmiasto
Monika Piątkowska
Piątkowska podała nazwiska. Z nimi porozmawia przed drugą turą
WYBORY W KRAKOWIE
32-latek zakończył ucieczkę na drzewie
Pościg zakończył na drzewie. Pobrano mu krew
Katowice
Policja
Tragedia podczas rodzinnej uroczystości. Nie żyje sześciolatek
Kujawsko-Pomorskie
Bill Gates
Gates apeluje. "Nie wystarczy odcięcie zasilania"
BIZNES
Zabójstwo w Jarosławiu
Dziś pożegnanie ks. Stanisława Zbojnowicza. Zginął w ataku na terenie opactwa
Jarosław
Kaja Kallas
"Musimy zachować czujność". Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed Rosją
Świat
Piotr Moczulski
Piotr Moczulski wróci z Filipin do Polski. MON wysłało samolot
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
METEO
Narkotyki znalezione przez policjantów
Ponad kilogram narkotyków w mieszkaniu. Wyjaśnienia zdziwiły policjantów
WARSZAWA
Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz
Szokujące słowa izraelskiego ministra. "Powinniśmy tam zrobić to, co w Strefie Gazy"
Świat
Cezary Tomczyk
"To jest dokładnie ten moment". Umowa podpisana
Polska
Łukasz Gibała
Radni KO mieli "zgłosić się" do Łukasza Gibały. Mają propozycję
WYBORY W KRAKOWIE
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny po roku. Ekspertka wskazuje problemy
BIZNES
Bartosz Bocheńczak, Konrad Berkowicz i Sławomir Mentzen w Krakowie
Kogo poparli wyborcy Konfederacji w Krakowie?
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Nagła śmierć Brytyjczyka. Dzień po walce
EUROSPORT
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
METEO
imageTitle
"Gigantyczna" grzywna dla mistrzyni świata. To nie koniec
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica