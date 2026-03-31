Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Poważny cios" w amerykańskie wojsko. Irańczycy mieli zniszczyć samolot za 500 milionów dolarów

|
2026-03-30T150810Z_1_LWD863330032026RP1_RTRWNEV_C_8633-IRAN-CRISIS-USA-BASE-STILLS-0002
Boeing E-3 Sentry zniszczony w irańskim ataku
Źródło: Reuters
W irańskim ataku na amerykańską bazę Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej zniszczono "najcenniejszy samolot wsparcia Sił Powietrznych USA" - informują zagraniczne media. Amerykańskie dowództwo nie komentuje doniesień, ale na zdjęciach z bazy można zobaczyć doszczętnie zniszczony samolot wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry.

Iran zaatakował amerykańską bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej w piątek 27 marca. Rannych zostało 12 żołnierzy USA - poinformowała agencja Reuters. Było to co najmniej drugie uderzenie Teheranu w tę bazę podczas trwającego od 28 lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie. 

Według "Wall Street Journal" poszkodowani amerykańscy żołnierze w momencie ataku przebywali w jednym z budynków bazy. Gazeta ujawniła, że irańskie rakiety i drony miały uszkodzić kilka amerykańskich tankowców powietrznych. Na zdjęciach z bazy widać również doszczętnie zniszczony samolot Boeing E-3 Sentry - kluczowy element systemu wczesnego ostrzegania AEW&C [airborne early warning and control system - ang.].

Źródło: Reuters

Możliwości rozpoznawcze USA "gwałtownie zmalały"

Dowództwo Centralne USA dotąd nie potwierdziło informacji o skali zniszczeń. BBC udało się potwierdzić, że zdjęcia zniszczonej maszyny wykonano w bazie Prince Sultan, około 100 km od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. W niedzielę reżimowa irańska agencja prasowa przekazała, że w E-3 Sentry uderzył irański Shahed - zauważa BBC. 

Źródło: Reuters

Magazyn "Military Watch" twierdzi, że na zdjęciach z Prince Sultan widać samolot o numerze seryjnym 81-0005, co ma z kolei oznaczać, że pochodził z bazy Sił Powietrznych Tinker w Oklahomie. 

Magazyn podkreślił, że E-3 Sentry jest "najcenniejszym samolotem wsparcia w Siłach Powietrznych USA". Wycenił też wartość maszyny na blisko 500 milionów dolarów. 

"Military Watch" ocenił, że w wyniku zniszczenia E-3 Sentry z systemem radarowym "gwałtownie zmalały" możliwości przechwytywania irańskich rakiet. Analityk wojskowy Cedric Leighton, były pułkownik Sił Powietrznych USA przyznał w rozmowie z CNN, że to "poważny cios" dla amerykańskich możliwości rozpoznawczych w regionie Zatoki Perskiej.

W irańskich atakach na bazę lotniczą Prince Sultan zniszczono także co najmniej trzy samoloty KC-135 Stratotanker, z czego każdy kosztował około 53 milionów dolarów - twierdzi "Military Watch", powołując się na źródła. 

Czym charakteryzuje się Boeing E-3 Sentry?

Zadaniem E-3 Sentry jest nadzorowanie przestrzeni powietrznej. Nie przenosi broni, a jego głównym "uzbrojeniem" jest radar AN/APY-2 umieszczony w charakterystycznej kopule, która obraca się sześć razy na minutę. Średni zasięg anteny wynosi ponad 400 kilometrów. To umożliwia koordynowanie pola walki, w tym działań sił powietrznych. 

Samolot może utrzymać się w powietrzu około 10 godzin bez tankowania. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
USAIranBliski WschódArabia SaudyjskaKonflikty zbrojne Iranubranża zbrojeniowa
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
USA, protesty "No Kings"
Operacje psychologiczne i serwis X. Tak dyplomacja USA chce walczyć z propagandą
BIZNES
imageTitle
Piłkarz Barcelony nie zagra z Polską. Brutalna selekcja u Szwedów
EUROSPORT
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Donald Trump
Trump: kupujcie naszą ropę lub weźcie ją sobie z cieśniny Ormuz
BIZNES
Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie
WARSZAWA
Mecz Floty Świnoujście z Elaną Toruń
Kibole bili się na murawie podczas meczu. Błyskawiczne wyroki
Szczecin
rosja telefon internet
Rosjanie próbują przechytrzyć władze. Kreml zacieśnia kontrolę
Świat
shutterstock_2627578119_1
Pat w sprawie respiratorów. "Staliśmy się więźniami"
Piotr Wójcik
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Kiedy koniec interwencji w Iranie? "Policzcie to sobie"
Świat
imageTitle
Trump dał przykład. Rozkręca się Tour Championship
EUROSPORT
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Decyzja prokuratury w sprawie wnuczka ofiar
WARSZAWA
Donald Trump
Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Legendarny bramkarz nie żyje
EUROSPORT
imageTitle
Przerywa emeryturę. Wraca do ścigania
EUROSPORT
Pani Mirella przed salą sądową
Pani Mirella żyła w izolacji 27 lat i chce zostać w domu. Sąd zdecyduje o jej przyszłości
Katowice
giełda
Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
BIZNES
Polacy walczą o mundial
Nigdy nie przegrał ze Szwedami. W Sztokholmie może stracić rekord
Rafał Kazimierczak
Port Ust-Ługa po ukraińskim ataku dronami
"Wysoce prawdopodobne". Rafineria w ogniu i drony nad Estonią
Świat
Ciężarówka przewożąca tofu wpadła do wąwozu
Ładunek z tira gnił przy autostradzie przez trzy tygodnie
Świat
Mężczyźnie grozi od 5 do 20 lat więzienia
Po zakrapianej imprezie wsiadł za kierownicę. Zginęła Anita
Poznań
pc
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
BIZNES
Trudne warunki na drogach w Zakopanem
Tatrzański Park Narodowy zamknięty do odwołania
METEO
Oskarżony nie przyznaje się do winy
Znali się kilka godzin, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on nie przyznaje się do winy
WARSZAWA
Zima, śnieg
Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami
METEO
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
Premier: zaoszczędzą średnio około 60 złotych
BIZNES
Napadli na nastolatka w Kołobrzegu
Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę
Trójmiasto
Peter Szijjarto oraz Siergiej Ławrow
"Gorąca linia" z Kremlem. Dziennikarze dotarli do rozmów Szijjarto
Świat
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
BIZNES
Sędzia jechała nieznacznie szybciej od obowiązującego limitu
Praworządność rozbiła się o maskę czerwonej osobówki
Bartłomiej Plewnia
Łódź. Policjanci zatrzymali po pościgu kierowcę
Policyjny pościg za pijanym 19-latkiem. Nagranie
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

