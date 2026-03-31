"Poważny cios" w amerykańskie wojsko. Irańczycy mieli zniszczyć samolot za 500 milionów dolarów

Boeing E-3 Sentry zniszczony w irańskim ataku Źródło: Reuters

Iran zaatakował amerykańską bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej w piątek 27 marca. Rannych zostało 12 żołnierzy USA - poinformowała agencja Reuters. Było to co najmniej drugie uderzenie Teheranu w tę bazę podczas trwającego od 28 lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Według "Wall Street Journal" poszkodowani amerykańscy żołnierze w momencie ataku przebywali w jednym z budynków bazy. Gazeta ujawniła, że irańskie rakiety i drony miały uszkodzić kilka amerykańskich tankowców powietrznych. Na zdjęciach z bazy widać również doszczętnie zniszczony samolot Boeing E-3 Sentry - kluczowy element systemu wczesnego ostrzegania AEW&C [airborne early warning and control system - ang.].

Boeing E-3 Sentry zniszczony w irańskim ataku Źródło: Reuters

Możliwości rozpoznawcze USA "gwałtownie zmalały"

Dowództwo Centralne USA dotąd nie potwierdziło informacji o skali zniszczeń. BBC udało się potwierdzić, że zdjęcia zniszczonej maszyny wykonano w bazie Prince Sultan, około 100 km od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. W niedzielę reżimowa irańska agencja prasowa przekazała, że w E-3 Sentry uderzył irański Shahed - zauważa BBC.

Boeing E-3 Sentry w amerykańskiej bazie Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej Źródło: Reuters

Magazyn "Military Watch" twierdzi, że na zdjęciach z Prince Sultan widać samolot o numerze seryjnym 81-0005, co ma z kolei oznaczać, że pochodził z bazy Sił Powietrznych Tinker w Oklahomie.

Magazyn podkreślił, że E-3 Sentry jest "najcenniejszym samolotem wsparcia w Siłach Powietrznych USA". Wycenił też wartość maszyny na blisko 500 milionów dolarów.

"Military Watch" ocenił, że w wyniku zniszczenia E-3 Sentry z systemem radarowym "gwałtownie zmalały" możliwości przechwytywania irańskich rakiet. Analityk wojskowy Cedric Leighton, były pułkownik Sił Powietrznych USA przyznał w rozmowie z CNN, że to "poważny cios" dla amerykańskich możliwości rozpoznawczych w regionie Zatoki Perskiej.

W irańskich atakach na bazę lotniczą Prince Sultan zniszczono także co najmniej trzy samoloty KC-135 Stratotanker, z czego każdy kosztował około 53 milionów dolarów - twierdzi "Military Watch", powołując się na źródła.

Czym charakteryzuje się Boeing E-3 Sentry?

Zadaniem E-3 Sentry jest nadzorowanie przestrzeni powietrznej. Nie przenosi broni, a jego głównym "uzbrojeniem" jest radar AN/APY-2 umieszczony w charakterystycznej kopule, która obraca się sześć razy na minutę. Średni zasięg anteny wynosi ponad 400 kilometrów. To umożliwia koordynowanie pola walki, w tym działań sił powietrznych.

Samolot może utrzymać się w powietrzu około 10 godzin bez tankowania.

