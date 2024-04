Potężna pomoc nadchodzi, Rosjanie nasilają ataki

Reakcja Kijowa

Reakcja władz w Kijowie po przegłosowaniu pakietu pomocowego była natychmiastowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność Izbie Reprezentantów USA, jej przewodniczącemu oraz członkom obu partii i podkreślił we wpisie na platformie X, że ustawa "pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wojny, ocalić tysiące istnień ludzkich i wzmocnić oba nasze narody".

"To zły dzień dla Putina" - napisał z kolei na platformie X minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. "Każdy, kto sprawił, że ta decyzja stała się rzeczywistością, dokonał właściwego wyboru. Stany Zjednoczone potwierdziły swoje globalne przywództwo" - dodał Kułeba.

Mer Lwowa: to historyczne głosowanie

Ostrzeżenie przed nasileniem ataków

Prognozy ISW potwierdza najnowszy raport sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych. W niedzielnym sprawozdaniu podano, że w ciągu ostatniej doby siły obronne odparły co najmniej 115 ataków wojsk rosyjskich.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na odcinkach bachmuckim i awdijiwskim. We wcześniejszych raportach sztabu podano, że wróg naciera na sześciu kierunkach w obwodach donieckim, zaporoskim i chersońskim.

Przedłużające się walki o Czasiw Jar

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że siły rosyjskie będą dążyć do zajęcia Czasiwego Jaru do 9 maja, kiedy w Rosji jest świętowane zwycięstwo w II wojnie światowej.

Atak na Czernihów

Liczba ofiar środowego ataku na Czernihów wzrosła do 18, rannych zostało 77 osób. Miasto na północy Ukrainy, w pobliżu granicy z Białorusią, zostało zaatakowane pociskami Iskander .

"Nie doszłoby do tego, gdyby Ukraina otrzymała wystarczające zasoby obrony powietrznej i gdyby determinacja świata w powstrzymywaniu rosyjskiego terroru była właściwa" - ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Pierwsze zestrzelenie bombowca Tu-22M3

"Po raz pierwszy jednostki rakietowe wojsk powietrznych Ukrainy we współpracy z Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyły rosyjski bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3 – nosiciela rakiet Ch-22, używanych do atakowania spokojnych ukraińskich miast" - przekazał we wpisie na kanale Telegram Ołeszczuk.