84-letnia Nancy Guthrie, matka Savannah Guthrie - amerykańskiej prezenterki i współprowadzącej program "Today" w NBC, zaginęła w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Jej tajemnicze zniknięcie z własnego domu szybko stało się tematem krajowych mediów.

We wtorek FBI opublikowało zdjęcia i nagrania osoby stojącej przed drzwiami wejściowymi do domu Nancy Guthrie. Widać na nim, jak zamaskowany mężczyzna manipuluje kamerą. W pewnym momencie podnosi z trawnika coś, co wygląda jak rośliny i zasłania nimi kamerę. Osoba na nagraniu ma na sobie maskę, rękawiczki i plecak.

Zastępcy szeryfa hrabstwa Pima i FBI zatrzymali osobę w sprawie Nancy Guthrie, opierając się na tropach śledczych - poinformował CNN funkcjonariusz organów ścigania zaznajomiony ze śledztwem. Urzędnik podkreślił, że osobie nie postawiono zarzutów.

Były agent FBI: mężczyzna mógł przeprowadzić rekonesans

FBI udostępniło kilka filmów i zdjęć mężczyzny, który zbliżył się do domu Nancy Guthrie i najwyraźniej manipulował kamerą w domofonie. Jednak jedno ze zdjęć udostępnionych przez dyrektora FBI, Kasha Patela, najwyraźniej przedstawia zamaskowaną osobę bez plecaka ani kabury, co kontrastuje z innymi zdjęciami, na których widać ten sprzęt.

Istnieje kilka możliwości, dlaczego to zdjęcie wygląda inaczej, i nie mamy sygnatur czasowych, które pozwoliłyby ustalić, kiedy zostały zrobione, powiedział korespondent i były agent FBI, Josh Campbell.

- Możliwe, że ta osoba przebywała w pobliżu domu przez dłuższy czas i chciała przeprowadzić jakiś rodzaj rekonesansu aż do samych drzwi wejściowych - powiedział Campbell. - Oczywiście, wejście tam bez widocznej broni palnej byłoby z pewnością mniej groźne - dodał.

Emerytowany agent specjalny FBI: osoba widoczna na nagraniu to "amator"

Porwanie Nancy Guthrie było "w wysokim stopniu przemyślane", ale "źle zaplanowane" - powiedział emerytowany agent specjalny FBI Steve Moore.

Osoba ta "najwyraźniej nie zna się na broni, jej używaniu ani posługiwaniu się nią" - powiedział Moore, dodając, że mężczyzna ma mały pistolet w kaburze przeznaczonej na duży rewolwer, który wygląda na przypięty do klamry paska.

Moore nazwał osobę widoczną na nagraniu "amatorem", wskazując, że nie wydawała się przygotowana do zasłonięcia kamery w domofonie.

Poszukiwana kobieta, FBI oferuje nagrodę

FBI nadal oferuje nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za informacje o Nancy Guthrie lub jej porywaczu. Agencja opublikowała nowy plakat z informacją o zaginionej osobie, na którym widnieje wizerunek osoby zaginionej.

W sobotę Savannah Guthrie opublikowała w mediach społecznościowych film z przekazem skierowanym do potencjalnego porywacza bądź porywaczy. Jak podaje stacja CNN, domniemany porywacz lub porywacze żądali 6 milionów dolarów do godziny 17 czasu lokalnego w poniedziałek - wynikało z listu otrzymanego przez CNN KGUN. Zawierał on groźbę pozbawienia życia, jeśli termin nie zostanie dotrzymany. Według mediów, do trzech redakcji wysłano "listy z żądaniem okupu", które były analizowane przez FBI.

