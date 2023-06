Żona uczestnika wyprawy łodzi Titan jest praprawnuczką słynnej pary z Titanica

Wendy Rush, żona Stocktona Rusha, założyciela OceanGate, organizatora i uczestnika wyprawy zaginionej łodzi Titan, jest praprawnuczką słynnej pary z Titanica. "The New York Times" przypomina historię Isidora i Idy Strausów, którzy zginęli w katastrofie w 1912 roku.

Wendy Rush jest praprawnuczką magnata handlu detalicznego Isidora Strausa i jego żony Idy. Małżeństwo Strausów, należące do najbogatszych pasażerów na pokładzie RMS Titanic, zapisało się na kartach historii nie tylko dzięki swojemu niebotycznemu majątkowi, lecz także tragicznym okolicznościom śmierci i łączącej ich do ostatnich chwil miłości.

Isidor i Ida Straus zostali na Titanicu

Dryfujące na wodzie ciało Isidora Strausa zostało wyłowione po około dwóch tygodniach od katastrofy parowca. Szczątki Idy nigdy nie zostały odnalezione. Historia małżonków posłużyła za inspirację do jednej ze scen nakręconego przez Jamesa Camerona filmu z Kate Winslett i Leonardem DiCaprio. To przejmujące ujęcie starszej pary obejmującej się w łóżku na pokładzie idącego na dno Titanica.

O historii Isidora i Idy Strausów opowiadał w rozmowie z portalem Today praprawnuk pary Paul A. Kurzman. - Moja praprababka Ida weszła do jednej z łodzi, licząc, że jej mąż do niej dołączy. Kiedy tego nie zrobił, była bardzo zaniepokojona. Usłyszała wówczas, jak oficer statku, odpowiedzialny za opuszczenie szalupy, powiedział: 'Cóż panie Straus, jest pan starszym mężczyzną, wszyscy też wiemy, kim pan jest… Może pan wejść do łodzi ratunkowej z żoną'. Mój prapradziadek odpowiedział mu na to: 'Nie, dopóki nie zobaczę, że każda kobieta i dziecko z pokładu tego statku są w łodzi ratunkowej, sam do niej nie wejdę'. Usłyszawszy to Ida opuściła szalupę.