Ponad cztery razy głębiej niż mierzy najwyższy budynek świata. Gdzie może być łódź Titan

W Oceanie Atlantyckim nadal nie odnaleziono łodzi podwodnej Titan. Wiadomo, że konstrukcja pozwala jej zejść na głębokość nawet 4 km. To ponad cztery razy głębiej niż mierzy najwyższy budynek świata. Obrazuje to opublikowana w internecie animacja.

Akcja ratunkowa pasażerów łodzi podwodnej Titan nadal trwa. Załoga poszukiwana jest od niedzieli, gdy wyruszyła na dno Atlantyku, aby eksplorować wrak słynnego Titanica. Jak poinformował w środę kapitan Jamie Frederick z amerykańskiej straży przybrzeżnej, poszukiwania prowadzone są na obszarze około 26 tys. km kwadratowych do głębokości około czterech kilometrów. Do czego można porównać tę głębokość?

Gdzie znajduje się Titan?

Titanic znajduje się na głębokości około 3,8 km. Dla porównania, średnia głębokość Morza Bałtyckiego to 52,3 metry, a Morza Kaspijskiego 211 metrów. Gdyby umiejscowić go pod powierzchnią wody, dalej mógłby się znaleźć Varso, najwyższy wieżowiec Polski (i jednocześnie Unii Europejskiej), który ma 310 metrów wysokości, a później Wieża Eiffla, która ma 330 metry. Nadal więc brakuje ponad 3 km do osiągnięcia głębokości Titanica.

W międzyczasie przekroczona zostałaby też granica docierania światła słonecznego poniżej poziomu oceanu. Dociera ono bowiem tylko do ok. 200 metrów poniżej poziomu wody, a większe odległości wiążą się z coraz mniejszą ilością słońca.

332 metry w głąb Atlantyku to z kolei największa głębokość, na jaką kiedykolwiek udało się zanurkować człowiekowi - dokonał tego Ahmed Gabr w 2014 roku. 459 metrów to najgłębszy punkt w Morzu Bałtyckim. Dalej znalazłby się najwyższy budynek świata, znajdujący się w Dubaju Burdż Chalifa, który ma 828 metrów. Od 1 km w dół, ze względu na brak dostępu promieni słonecznych, zapanowałaby już zupełna ciemność. To właśnie w obszarze mroku znajduje się aż 90 proc. wód Atlantyku.

1,5 km w głąb oceanu to odległość, do jakiej maksymalnie występuje ośmiornica olbrzymia, jedna z największych ośmiornic świata. Jest to również średnia głębokość Morza Śródziemnego. Jeszcze niżej znalazłby się najgłębszy punkt Jeziora Bajkał (1642 metry), a dalej, gdyby umiejscowić je pionowo pod względem wysokości, znalazłyby się Rysy, które mają 2,5 km (2501 metrów). Tuż pod nimi znalazłby się słynny most Golden Gate Bridge z San Francisco, gdyby ustawić go po jego długości (2737 metrów).

Średnia głębokość Atlantyku wynosi 3646 metrów, a maksymalna 8376 metrów. Łódź podwodna Titan została zaprojektowana tak, aby mogła zejść ok. 4 km w dół. Ma 6,7 metra długości, 2,8 metra szerokości i 2,5 metra wysokości. Jej obecna lokalizacja pozostaje jednak nieznana. Według ekspertów tylko w czasie, po którym zgłoszono utratę łączności (godzina i 45 min), mogła zejść do 3,5 km.

W przeszłości miała już miejsce podobna akcja ratunkowa. 29 sierpnia 1973 roku udało się uratować dwóch mężczyzn uwięzionych przez 84 godziny w łodzi podwodnej, ok. 250 kilometrów od wybrzeża Irlandii. Oni jednak znajdowali się na głębokości 480 metrów, a akcja uznawana jest do dziś za rekordową - nigdy później nie przeprowadzono udanej akcji ratunkowej na większej głębokości.

Autor:pb//az

Źródło: CNN, Twitter, tvn24.pl