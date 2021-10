Poseł David Amess zamordowany. Premier Boris Johnson złożył kwiaty w miejscu zbrodni

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz lider opozycyjnej Partii Pracy sir Keir Starmer udali się w sobotę w miejsce, w którym dzień wcześniej zamordowano posła Partii Konserwatywnej sir Davida Amessa. Szef rządu oraz przywódca opozycji złożyli kwiaty przed kościołem, w którym doszło do zbrodni. W nocy policja oświadczyła, że uważa zabójstwo za akt terroru.

Borisowi Johnsonowi i Keirowi Starmerowi towarzyszyli szefowa resortu spraw wewnętrznych Priti Patel i spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle. Ani premier, ani lider opozycji nie wygłosili żadnych oświadczeń, jedynie złożyli w milczeniu kwiaty przed kościelną salką, w której doszło do zabójstwa.

Wcześniej, oddając hołd zamordowanemu posłowi, Johnson stwierdził, że "był on jednym z najbardziej uprzejmych, najmilszych, najbardziej łagodnych ludzi w polityce" . Podkreślił, że David Amess z pasją wierzył w Wielką Brytanię i jej przyszłość. - Miał wybitne dokonania w uchwalaniu ustaw, aby pomóc najbardziej bezbronnym, czy to kobietom, które cierpią na endometriozę, forsując ustawy, aby położyć kres okrucieństwu wobec zwierząt, lub robiąc wiele, aby zmniejszyć ubóstwo paliwowe, którego doświadczają ludzie w różnych częściach kraju. David był człowiekiem, który z pasją wierzył w ten kraj i w jego przyszłość - oświadczył premier.

Zabójstwo posła uznane za akt terroru

Sir David Amess, 69-letni poseł rządzącej Partii Konserwatywnej, został zamordowany w piątek koło południa w czasie spotkania z wyborcami ze swojego okręgu. Jak ujawniły media, sprawca najpierw czekał w kolejce, a w pewnym momencie wbiegł do sali i na oczach co najmniej dwóch osób zadał posłowi od 12 do 17 ciosów nożem, po czym spokojnie poczekał na przyjazd policji.