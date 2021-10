Poseł David Amess nie żyje. Boris Johnson: nie pozwolimy, by dopuszczający się aktów zła zatriumfowali

Brytyjski premier Boris Johnson oddał w poniedziałek hołd zamordowanemu w piątek posłowi Partii Konserwatywnej Davidowi Amessowi. - Nigdy nie pozwolimy, by ci, którzy dopuszczają się aktów zła, zatriumfowali nad demokracją i parlamentem, które tak bardzo kochał - powiedział. Poseł został ugodzony nożem na spotkaniu z wyborcami.

Johnson ogłosił też, że królowa Elżbieta II zgodziła się podnieść status reprezentowanego przez Amessa miastu Southend-on-Sea z "town" na "city", o co ten przez lata zabiegał.

Posłowie wspominali Amessa

W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci Amessa, któremu zabójca zadał 17 ciosów nożem, posłowie całe poniedziałkowe posiedzenie poświęcili na oddawanie hołdu i dzielenie się swoimi wspomnieniami. Reprezentujący rządzącą Partię Konserwatywną Amess był jednym z najstarszych stażem posłów, bo w Izbie Gmin zasiadał od 1983 roku. Wszyscy podkreślali, że nie szukał rozgłosu ani ministerialnych honorów, za to z pasją walczył o kwestie bliskie jego sercu, jak sytuacja dzieci mających problem z uczeniem się, kobiet chorych na endometriozę, los zwierząt czy zabiegi o status city dla Southend.

Johnson: ten kraj potrzebuje takich ludzi jak Amess

Do tego nawiązał w swoim wystąpieniu Johnson. - Fakt, że sir David spędził prawie 40 lat w tej Izbie, ale ani jednego dnia na stanowisku ministerialnym, mówi wszystko o tym, gdzie leżały jego priorytety. Nie był on człowiekiem, który budził postrach w tej Izbie, ani człowiekiem, który szukał nominacji czy awansu. Chciał po prostu służyć mieszkańcom Essex, najpierw w Basildon, a potem w Southend. I to właśnie w trakcie służenia swoim wyborcom został tak okrutnie zabity - mówił brytyjski premier.