Portugalia. Zmiana przepisów dotyczących wjazdu. Tylko z ważnym testem

Premier Antonio Costa zapowiedział, że w związku z nasilającą się w kraju piątą falą koronawirusa jego rząd wprowadzi od 1 grudnia stan klęski żywiołowej . Do przylotu do Portugalii upoważnione będą tylko osoby z ważnym negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2. Jak dodał, złamanie tej zasady będzie się wiązało z karą dla linii lotniczych w wysokości 20 tysięcy euro za każdego pasażera bez ważnego testu.

Komisja Europejska analizuje portugalskie restrykcje covidowe

- Co do zasady, jak jasno wynika z lektury odpowiedniego rozporządzenia Rady (...), jeśli ktoś jest zaszczepiony i pod warunkiem, że nie przybywa z ciemnoczerwonej strefy, to nie powinno się od niego wymagać testu. Jednakże nie możemy komentować żadnych konkretnych środków, dopóki ich nie ocenimy we właściwy sposób (...) - dodał.