Portugalia zawarła 10-letnią umowę o współpracy z Ukrainą, między innymi w obszarze obronności

Portugalia przekaże Ukrainie pomoc wojskową o wartości 126 mln euro

Zełenski: proszę was, nie zmęczcie się tą wojną

Według portugalskiej telewizji SIC Zełenski zmienił plany i zamiast lotu do Paryża skieruje się w drogę powrotną na Ukrainę. We wtorek wieczorem, jak ustaliła stacja, poleci z Lizbony do Polski, skąd następnie pociągiem uda się do Kijowa.