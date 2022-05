Portugalia zamraża nieruchomości Abramowicza. "Nie można ich sprzedać, zastawić ani wydzierżawić"

- Portugalia zablokowała sprzedaż luksusowego domu za 10 milionów euro z powodu silnego przekonania, że należy on do dotkniętego sankcjami rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza - powiedział cytowany przez Reutersa minister spraw zagranicznych Portugalii, João Gomes Cravinho. "W tym przypadku mamy silne przekonanie, choć nie możemy go w stu procentach potwierdzić, że ten dom należy do Abramowicza. A zatem jest zamrożony, co oznacza, że nie można go sprzedać, zastawić ani wydzierżawić, by uzyskać jakąkolwiek korzyść finansową".