Na tropie Madeleine McCann. Nurkowie rozpoczęli pracę, policja zabrała "kilka toreb"

Funkcjonariusze portugalskiej policji z psami tropiącymi, wspomagani przez śledczych z Niemiec i Wielkiej Brytanii, rozpoczęli przeszukiwanie zbiornika retencyjnego na rzece Arade we wtorek. W środę rano prace te zostały wznowione - informuje agencja Reutera. Jak dodaje Sky News, prace pod wodą rozpoczęli także nurkowie, a policja zabrała z miejsca poszukiwań "kilka toreb" - nie wiadomo, z jaką zawartością. We wtorek policja skupiała się na poszukiwaniach wzdłuż brzegów zbiornika, w jego pobliżu na czas akcji rozbito też tymczasowy obóz.

Podejrzany w sprawie Madeleine McCann

Zbiornik retencyjny oddalony jest o ok. 50 kilometrów od miasteczka Praia da Luz, w którym po raz ostatni widziano Madeleine McCann. Jest przeszukiwany na wniosek niemieckiej policji, która ustaliła, że podejrzany w sprawie Niemiec, 45-letni Christian B., odwiedzał w przeszłości okolice zbiornika. Christian B., podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann od 2020 roku , wcześniej został skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci i handel narkotykami. Od 2019 roku przebywa w więzieniu za gwałt na kobiecie, którego dopuścił się w Algarve w Portugalii - w tym samym rejonie, w którym zaginęła trzyletnia Madeleine.

W listopadzie 2022 roku w odrębnym dochodzeniu niemiecki sąd wydał nakaz aresztowania Christiana B. Aresztowanie było następstwem aktu oskarżenia dotyczącego pięciu innych odrębnych spraw związanych z przestępstwami seksualnymi wobec dzieci. Nakaz aresztowania został wydany, by zapewnić, że po odbyciu wyroku nie wyjdzie on na wolność.

Zaginiona Madeleine McCann

Madeleine McCann została uprowadzona z wynajmowanego przez jej rodziców mieszkania w Praia da Luz 3 maja 2007 roku. Rodzice natychmiast zgłosili zaginięcie, a służby rozpoczęły poszukiwania, jednak dziewczynki nie udało się odnaleźć. Do dziś nie ustalono, co się wydarzyło, ani czy McCann żyje. W sprawie było kilkoro podejrzanych, ale nikomu nie postawiono zarzutów. W 2008 roku portugalska policja umorzyła sprawę. Trzy lata później podjęli ją brytyjscy śledczy. Postępowanie prowadzone przez Scotland Yard również nie wyjaśniło tajemnicy zaginięcia Madeleine McCann.

Własne śledztwo prowadzą jednak obecnie niemieccy śledczy. "Policyjne śledztwo trwa i czekamy na przełom" - przekazali Kate i Gerry McCannowiewe we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych na początku maja, w 16 rocznicę zaginięcia ich córki. "Nadal zaginiona... wciąż bardzo jej brakuje. Trudno znaleźć słowa, aby przekazać to, co czujemy" - napisali w komunikacie.