Świat Wysłali na Bałtyk okręt podwodny

Podczas pożegnania 38 członków załogi dowódcy portugalskiej marynarki wojennej podkreślali, że misja okrętu, który wróci do Portugalii za ponad dwa miesiące, służy wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak powiedział szef sztabu generalnego portugalskiej marynarki wojennej admirał Jorge Nobre de Sousa, dzięki udziałowi w akcji Brilliant Shield NRP Tridente "przyczyni się do nadzoru i bezpieczeństwa obszarów kluczowych dla celów Sojuszu".

O wypłynięciu okrętu poinformowano też w poście na profilu marynarki wojennej Portugalii na Facebooku.

Portugalia weźmie udział w manewrach NATO

Z informacji dowództwa portugalskiej marynarki wojennej wynika, że na przełomie kwietnia i maja NRP Tridente oraz portugalska fregata i samolot P-3 Orion wesprą odbywające się manewry NATO w zakresie zwalczania i neutralizowania zagrożeń podwodnych. Przeprowadzone będą one na wodach północnej części Atlantyku.

8 kwietnia bieżącego roku portugalska marynarka wojenna wysłała na Bałtyk fregatę NRP D. Francisco de Almeida ze 165 żołnierzami na pokładzie. Także ona weźmie udział w operacji NATO Brilliant Shield. Główną misją Portugalczyków będzie tam obserwacja okrętów i samolotów wojskowych Rosji.

