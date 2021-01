Duża przewaga jednego z kandydatów w badaniu exit poll. Portugalczycy wybierali prezydenta

Choć w Portugalii obowiązuje lockdown, w niedzielę w całym kraju od godziny 9 do godziny 20 czasu lokalnego (godz. 21 czasu polskiego) czynne były lokale wyborcze. Portugalczycy ruszyli do urn, by wybierać nowego prezydenta. W związku z pandemią COVID-19, głosowanie zorganizowano ze szczególnymi wymogami sanitarnymi.