Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Portugalii

Według czwartkowego badania ICS/ISCTE wybory nieznacznie wygra Partia Socjalistyczna (PS) premiera Antonio Costy. To centrolewicowe ugrupowanie może liczyć na 35 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 92-106 mandatów w 230-osobowym parlamencie

"To, ile osób stawi się na głosowanie, to największy sekret tych wyborów"

Jednym z wcześniej głosujących był zamieszkujący lizbońską dzielnicę Lumiar 45-letni Antonio Fonseca. W rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że udał się tydzień wcześniej do lokalu wyborczego z obawy o możliwość zakażenia podczas niedzielnego oczekiwania w tłumie wyborców. - To, ile osób stawi się na głosowanie, to największy sekret tych wyborów. Mniejszą tajemnicą jest, według mnie, sytuacja w parlamencie po wyborach. Wszystkie sondaże sygnalizują bowiem, że podobnie jak dotychczas u władzy pozostaną socjaliści z rządem mniejszościowym. Prawdopodobnie będzie on "utrzymywany przy życiu" przez ugrupowania skrajnej lewicy - powiedział Fonseca.