Parta Socjalistyczna wygrywa wybory w Portugalii. Ugrupowanie premiera Costy z blisko połową mandatów 

W wyborach parlamentarnych w Portugalii zwyciężyła Partia Socjalistyczna (PS) premiera Antonio Costy. Socjaliści po przeliczeniu 99 procent głosów są bliscy zdobycia połowy miejsc w Zgromadzeniu Republiki. Było to głosowanie przedterminowe po rozwiązaniu izby przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousę w listopadzie ubiegłego roku po odrzuceniu przez nią rządowego projektu budżetu.

Lider socjalistów zaznaczył, że wierzy, iż jego ugrupowanie zdobędzie parlamentarną większość. - Większość mandatów w parlamencie nie oznacza dla nas sprawowania władzy w sposób absolutny. Będzie to większość oparta o dialog z innymi - dodał Costa.

Portugalia - wybory parlamentarne

Drugie miejsce w wyborach zajęli centroprawicowi socjaldemokraci (PSD) z poparciem blisko 29 procent i zapewnili sobie co najmniej 71 miejsc w Zgromadzeniu Republiki. Lider PSD Rui Rio ogłosił krótko przed północą, że w sytuacji zdobycia przez socjalistów większości w parlamencie zrezygnuje z kierowania Partią Socjaldemokratyczną.

Trzecią siłą portugalskiego parlamentu stała się po niedzielnych wyborach konserwatywna partia Chega, kierowana przez dotychczas jedynego deputowanego tego ugrupowania w izbie Andre Venturę. Ugrupowanie to otrzymało poparcie 7,1 procent głosujących, co daje jej co najmniej 11 mandatów w parlamencie.