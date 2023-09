Pękły dwa zbiorniki z winem. Alkohol płynął po drogach wioski

Wino płynęło po drogach

Dyrektor destylarni Pedro Carvalho w rozmowie z "New York Times" poinformował, że przyczyną pęknięcia jednego ze zbiorników była "awaria strukturalna", a drugi z nich pękł przez siłę wycieku alkoholu z tego pierwszego. Zapewnił też, że choć wino wydostawało się ze zbiorników przez około godzinę, to nie pozostawiło po sobie silnych zapachów w wiosce ponieważ było to "wino dobrej jakości". Według lokalnych mediów wyciek spowodował zalanie co najmniej jednej piwnicy, ucierpiały także okoliczne drogi. W usuwaniu szkód pomagali strażacy. Jak przekazał w rozmowie z gazetą "Jornal de Notícias" Jorge Sampaio, radny gminy, udało się zapobiec przedostaniu się wina do pobliskiej rzeki, dzięki czemu nie wystąpiła katastrofa ekologiczna.