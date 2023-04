Wiatr porwał 17-letnią surferkę. Dobę później znaleziono ją 40 kilometrów od brzegu

Siedemnastoletnia Erica Vicente z Portugalii miała na sobie tylko bikini, gdy wiatr porwał deskę, na której pływała, na otwarte wody oceanu. Odnaleziono ją po 22 godzinach, ok. 40 kilometrów od miejsca zaginięcia - informuje CNN. Dziewczyna początkowo miała objawy silnej hipotermii, ale jej stan szybko się poprawił.

Jak wyjaśnia portugalska edycja CNN, w piątek 14 kwietnia Erica Vicente pływała wzdłuż atlantyckich plaż w miejscowości Monte Gordo, położonej niedaleko popularnego wśród turystów Algavre. Pochodząca z miasta Setubal nastolatka uprawiała tzw. paddleboarding, czyli sport polegający na napędzaniu rodzaju dużej deski surfingowej (SUP) ruchami wiosła. Jak informuje portal, w pewnym momencie nagły silny podmuch wiatru odepchnął ją od wybrzeża.

Sytuację obserwował stojący na brzegu ojciec Erici. CNN zaznacza, że mężczyzna rzucił się do wody, by ratować córkę, jednak nie był w stanie dotrzeć do jej deski. Gdy poinformował służby o tym, że nastolatka została porwana w głąb oceanu, rozpoczęła się akcja poszukiwawcza.