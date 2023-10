Portugalia podniosła stan zagrożenia terrorystycznego do "znaczącego"

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden w orędziu do narodu stwierdził, że jeśli demokratyczna wspólnota międzynarodowa nie powstrzyma Władimira Putina, nie zatrzyma się on na Ukrainie. - Putin już zagroził, że przypomni Polsce, że jej zachodnie ziemie są "darem" od Rosji - powiedział, wskazując też na słowa płynące z Kremla pod adresem Litwy, Łotwy i Estonii. Podkreślił, że USA będą bronić każdej piędzi ziemi NATO. Joe Biden zapowiedział równocześnie, że w piątek zwróci się do Kongresu o znaczący pakiet środków dla Ukrainy i Izraela.