Świat Zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Prezydent Portugalii podpisał ustawę

Sklep z burkami. Kolejne europejskie kraje ich zakazują Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: chomplearn/Shutterstock

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Ustawa zakazująca używania w miejscach publicznych burki i nikabu została we wtorek podpisana przez prezydenta Portugalii Antonio Jose Seguro. Były lider Partii Socjalistycznej (PS) podkreślił, że "twarz powinna być uważana za centralny element ludzkiej tożsamości i komunikacji, a także jako minimalny element wzajemnego uznania pomiędzy współobywatelami".

"Dla prezydenta Republiki odsłonięta twarz stanowi strukturalny wymiar zaufania społecznego, charakterystyczny dla społeczeństwa portugalskiego" - przekazało w oświadczeniu biuro prasowe szefa państwa.

Portugalia zakazała zasłaniania twarzy w miejscach publicznych Źródło zdjęcia: chomplearn/Shutterstock

Wyjaśniono, że prezydent Seguro uznał, iż nakaz noszenia nakrycia twarzy dyskryminuje kobiety, prowadząc do "asymetrii (…) niezgodnej z wartościami kształtującymi europejskie demokracje".

Do trzech tysięcy euro kary za umyślne noszenie burki lub nikabu

W środowych komentarzach lokalne media odnotowały, że prezydent podpisując tak zwaną "ustawę o burce" powstałą z inicjatywy prawicowo-populistycznej partii Chega wystąpił przeciwko swojemu ugrupowaniu. Zauważono, że podczas debaty w parlamencie socjaliści ostrzegali, że nowe przepisy będą sprzyjać islamofobii.

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Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości od 150 do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu "na skutek zaniedbania", a także od 150 do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.