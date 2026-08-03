Świat Atak hakerski w Portugalii. Prezydent i członkowie rządu ofiarami Oprac. Adrian Wróbel |

Prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro (nagranie archwialne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANTONIO PEDRO SANTOS/PAP/EPA

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Portugalska telewizja CMTV poinformowała, że służby podjęły już działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości. Sprecyzowała też, że wśród wykradzionych informacji są dane prywatne, w tym adresy zamieszkania oraz numery telefonów.

Zgodnie z dochodzeniem cytowanym w niedzielę przez CMTV, wśród poszkodowanych przez cyberprzestępców jest między innymi prezydent Antonio Jose Seguro, członkowie rządu, osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji.

Antonio Jose Seguro Źródło zdjęcia: ANTONIO PEDRO SANTOS/PAP/EPA

Kolejny atak hakerski w Portugalii

Według śledczych poufne dane przejęte przez hakerów trafiły już na platformy internetowe, z których mogą one zostać następnie sprzedane.

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Pod koniec lipca, jak ustaliła CMTV, doszło również do dużego ataku hakerskiego na system informatyczny uniwersytetu w Aveiro. W jego następstwie wykradziono poufne dane pracowników i studentów tej uczelni.