Atak hakerski w Portugalii. Prezydent i członkowie rządu ofiarami
Portugalska telewizja CMTV poinformowała, że służby podjęły już działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości. Sprecyzowała też, że wśród wykradzionych informacji są dane prywatne, w tym adresy zamieszkania oraz numery telefonów.
Zgodnie z dochodzeniem cytowanym w niedzielę przez CMTV, wśród poszkodowanych przez cyberprzestępców jest między innymi prezydent Antonio Jose Seguro, członkowie rządu, osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji.
Kolejny atak hakerski w Portugalii
Według śledczych poufne dane przejęte przez hakerów trafiły już na platformy internetowe, z których mogą one zostać następnie sprzedane.
Pod koniec lipca, jak ustaliła CMTV, doszło również do dużego ataku hakerskiego na system informatyczny uniwersytetu w Aveiro. W jego następstwie wykradziono poufne dane pracowników i studentów tej uczelni.