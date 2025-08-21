Logo strona główna
Świat

Pożar na lotnisku, z hali odlotów ewakuowano kilkuset pasażerów

Lotnisko w Lizbonie
Lotnisko w Lizbonie. Wideo z lipca 2024 roku
Źródło: Reuters
Z powodu pożaru, jaki w czwartek wybuchł w lokalu gastronomicznym na lotnisku w Lizbonie, z hali odlotów ewakuowano kilkaset osób. Pożar nie doprowadził do wstrzymania startów samolotów - podała telewizja SIC.

Jak przekazała stołeczna portugalska telewizja SIC, powołująca się na ekipy ratownicze, ogień pojawił się w jednej z restauracji fast food, usytuowanej na pierwszym piętrze portu lotniczego im. Humberto Delgado.

Według portugalskiej stacji, kilkaset osób musiało opuścić na kilkadziesiąt minut halę odlotów z powodu dużej ilości dymu.

Stan alarmowy w prawie całym kraju. "To bardzo niesprawiedliwa walka"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stan alarmowy w prawie całym kraju. "To bardzo niesprawiedliwa walka"

METEO

Pożar na lotnisku w Lizbonie

W akcji gaśniczej brały udział trzy jednostki straży pożarnej. Na lotnisko przybyły też dwie karetki pogotowia.

Dotychczas nie potwierdzono, aby ktoś z obecnych w porcie lotniczym potrzebował pomocy medycznej.

Pożar nie doprowadził też do wstrzymania startów samolotów z lizbońskiego lotniska, na którym, jak podała telewizja SIC, sytuacja się stabilizuje.

pc

Autorka/Autor: tas//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com

