Pożar na lotnisku, z hali odlotów ewakuowano kilkuset pasażerów

Lotnisko w Lizbonie. Wideo z lipca 2024 roku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała stołeczna portugalska telewizja SIC, powołująca się na ekipy ratownicze, ogień pojawił się w jednej z restauracji fast food, usytuowanej na pierwszym piętrze portu lotniczego im. Humberto Delgado.

Według portugalskiej stacji, kilkaset osób musiało opuścić na kilkadziesiąt minut halę odlotów z powodu dużej ilości dymu.

Pożar na lotnisku w Lizbonie

W akcji gaśniczej brały udział trzy jednostki straży pożarnej. Na lotnisko przybyły też dwie karetki pogotowia.

Dotychczas nie potwierdzono, aby ktoś z obecnych w porcie lotniczym potrzebował pomocy medycznej.

Pożar nie doprowadził też do wstrzymania startów samolotów z lizbońskiego lotniska, na którym, jak podała telewizja SIC, sytuacja się stabilizuje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD