Pożar na lotnisku, z hali odlotów ewakuowano kilkuset pasażerów

Jak przekazała stołeczna portugalska telewizja SIC, powołująca się na ekipy ratownicze, ogień pojawił się w jednej z restauracji fast food, usytuowanej na pierwszym piętrze portu lotniczego im. Humberto Delgado.
Według portugalskiej stacji, kilkaset osób musiało opuścić na kilkadziesiąt minut halę odlotów z powodu dużej ilości dymu.
Pożar na lotnisku w Lizbonie
W akcji gaśniczej brały udział trzy jednostki straży pożarnej. Na lotnisko przybyły też dwie karetki pogotowia.
Dotychczas nie potwierdzono, aby ktoś z obecnych w porcie lotniczym potrzebował pomocy medycznej.
Pożar nie doprowadził też do wstrzymania startów samolotów z lizbońskiego lotniska, na którym, jak podała telewizja SIC, sytuacja się stabilizuje.
Autorka/Autor: tas//mm
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com