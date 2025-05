Polityk zasłabł podczas wiecu wyborczego. Drugi raz

Andre Ventura zasłabł podczas wiecu wyborczego (15.05.2025) Źródło: PAP/EPA/NUNO VEIGA

Andre Ventura, lider narodowo-konserwatywnej portugalskiej partii Chega, zasłabł podczas wiecu wyborczego na południu kraju w czwartek. Poprzednim razem polityk był hospitalizowany zaledwie dwa dni wcześniej. W niedzielę w Portugalii odbędą się wybory parlamentarne.

Kluczowe fakty: Po raz pierwszy w tym tygodniu Ventura trafił do szpitala we wtorek. Został wypisany dzień później.

W czwartek polityk ponownie zasłabł podczas wiecu.

Lider opozycyjnej partii Chega zamieścił w sieci zdjęcia ze szpitalnego łóżka.

Partia Ventury może odgrywać kluczową rolę przy powoływaniu nowego rządu Portugalii.

Na nagraniach z wiecu w mieście Odemira widać, jak Ventura chwyta się za klatkę piersiową i usiłuje rozwiązać krawat, po czym osuwa się w ramiona współpracowników, którzy zabierają go do samochodu. 42-letni polityk został zabrany do pobliskiego szpitala, a następnie na zabieg do placówki w Setúbal niedaleko Lizbony - przekazał "Guardian". Jeszcze w czwartek Ventura zamieścił w serwisie X zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Dzień później poinformował, że jest już w domu.

Andre Ventura podczas wiecu zorganizowanego 15 maja Źródło: PAP/EPA/NUNO VEIGA

Polityk zasłabł podczas dwóch wieców

Marta Silva z partii Chega w czwartek powiedziała telewizji CNN Portugal, że elektrokardiogram w karetce pogotowia po drugim zasłabnięciu Ventury wykazał, że "wszystko jest w porządku z jego sercem" i że prawdopodobnie był to kolejny skurcz przełyku. Lider Chegi opuścił szpital dzień przed czwartkowym incydentem.

We wtorek Ventura zasłabł podczas spotkania z członkami i sympatykami swojego ugrupowania w miejscowości Tavira na południu kraju. Relacjonująca wystąpienie Andre Ventury CNN Portugal poinformowała, że polityk został odwieziony do szpitala w Faro. Z nagrania wynika, że Ventura na krótko przed zasłabnięciem podczas przemówienia z grymasem twarzy złapał się klatkę piersiową. Pomimo komunikatu kierownictwa partii Chega, które poinformowało, że "Ventura czuje się dobrze", nie podano, czy polityk doznał zawału serca, co sugerowała część komentatorów. Szpital poinformował, że polityk doznał skurczu przełyku spowodowanego refluksem żołądkowo-przełykowym i wysokim ciśnieniem krwi.

Andre Ventura podczas wiecu w Tavirze (13.05.2025) Źródło: PAP/EPA/LUIS FORRA

Wybory w Portugalii

Zgodnie z ostatnimi sondażami opozycyjna partia Chega może zająć w niedzielnych wyborach trzecie miejsce z poparciem na poziomie około 16 proc., co oznacza, że będzie odgrywać kluczową rolę przy powoływaniu nowego rządu. Badania opinii publicznej wskazują, że niedzielny głosowanie wygra centroprawicowa koalicja wyborcza Sojusz Demokratyczny premiera Luisa Montenegro, która może liczyć na poparcie ponad 33 proc. wyborców.

Chega jest partią o profilu narodowo-konserwatywnym. Popiera ideę Unii Europejskiej jako Europy narodów oraz liberalizm gospodarczy, występuje przeciwko niekontrolowanemu napływowi imigrantów do Portugalii. W poprzedniej kadencji portugalskiego parlamentu ugrupowanie założone w 2019 r. przez Andre Venturę dysponowało 50 mandatami w 230-osobowej izbie.

