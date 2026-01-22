Neonazistowska grupa rozbita. Planowali ataki na muzułmanów 

Ulice Lizbony Źródło: Reuters

Z przekazanych przez telewizję SIC informacji wynika, że grupa, którą kierował aktywista skrajnej prawicy Mario Machado, planowała co najmniej dwa ataki przeciwko wyznawcom islamu żyjącym w Portugalii.

Śledczy twierdzą, że Machado kierujący grupą neonazistowską z więzienia w Alcoentre, 60 kilometrów na północ od Lizbony, dążył do wywołania w Portugalii zamieszek na tle rasowym.

Mario Machado zatrzymany przez policję (zdjęcie z 25 kwietnia 2025 roku) Źródło: ANTONIO COTRIM/EPA/PAP

Obława na grupę "1143"

We wtorek portugalska policja przeprowadziła w całym kraju obławę na członków grupy "1143". Ujęto w sumie 37 osób, u których przejęto różne rodzaje broni. Są oni podejrzani między innymi o zastraszanie i prześladowanie imigrantów, a także o stosowanie mowy nienawiści.

W zamieszkanej przez ponad 10 milionów osób Portugalii żyje co najmniej 100 tysięcy muzułmanów. Pochodzą oni głównie z Indii, Pakistanu i Bangladeszu.

