Rządzący socjaliści wygrali wybory samorządowe w Portugalii. Lizbonę mogą jednak stracić

Niemal 60-procentowa frekwencja

Niespodzianką wyborów jest dopiero ósme miejsce trzeciej siły jednoizbowego parlamentu Portugalii, Bloku Lewicy (BE). To skrajnie lewicowe ugrupowanie poparło jedynie 1,6 procent wyborców. W niedzielnych wyborach samorządowych w Portugalii wzięło udział blisko 59 procent osób uprawnionych do głosowania.