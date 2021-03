W Portugalii zalegalizowano zapłodnienie nasieniem nieżyjących mężczyzn. "Lekceważenie niepodważalnej roli ojca"

Parlament Portugalii zatwierdził w piątkowym głosowaniu prawo do tak zwanego zapłodnienia post mortem. Uprawnia ono do korzystania z nasienia nieżyjących już mężczyzn, którzy przed śmiercią zamrozili swoje plemniki i nosili się z zamiarem posiadania potomstwa. Przeciwnicy projektu argumentowali, że prowadzi on do "lekceważenia niepodważalnej roli ojca".