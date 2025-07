Problemy na Maderze. Loty z Polski opóźnione

Lotnisko na Maderze to jedno z najniebezpieczniejszych w Europie Źródło: Reuters TV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Problemy z lądowaniem i wylotem samolotów z portugalskiej wyspy doprowadziły do paraliżu portu lotniczego z powodów bezpieczeństwa we wczesnych godzinach popołudniowych. Sytuacja utrzymała się do północy.

Władze portu lotniczego w Funchal, największym mieście Madery, przekazały, że wszystkie pięć maszyn lecących z Polski wylądowało w mieście, większość z nich miała jednak opóźnienie. Zwłokę miały też wszystkie sobotnie rejsy do Polski. Pięć odlotów odbyło się w kierunku Warszawy, Poznania, a także Katowic.

W sumie w sobotę nie doszło do ponad 30 rejsów zaplanowanych pomiędzy lotniskiem w Funchal, a innymi portami lotniczymi na świecie.

Port lotniczy Madera jest nazywany także lotniskiem Cristiano Ronaldo Źródło: Shutterstock

Jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk w Europie

Lotnisko na Maderze w związku z lokalizacją oraz częstymi wichurami nad portugalskim archipelagiem uchodzi wśród pilotów za jedno z najtrudniejszych w Europie do lądowania.

Madera jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. Średnio w roku przybywa tam ponad 2 mln wczasowiczów. W lutym 2025 roku Polacy byli drugą najliczniejszą grupą turystów z UE na Maderze.