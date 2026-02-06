Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Bogaci Amerykanie", afera pedofilska w sierocińcu i portugalski ślad w aktach Epsteina

Tramwaje w Lizbonie, stolicy Portugalii (zdjęcie ilustracyjne)
Waldemar Żurek o pracach zespołu do spraw polskich wątków afery Epsteina
Źródło: TVN24
Przestępcy seksualni ze Stanów Zjednoczonych już od lat 60. ubiegłego wieku mieli podróżować do Portugalii, dopuszczając się tam wykorzystywania seksualnego dzieci - piszą portugalskie media, przypominając ustalenia dziennikarskiego śledztwa na temat powiązań zamożnych Amerykanów z aferą pedofilską w jednym z sierocińców. Wyliczono, że w aktach Epsteina pojawia się ponad 1000 wzmianek o Portugalii, w tym informację o jego możliwych związkach ze sprawą.

Według portugalskich mediów - telewizji SIC oraz portalu Sapo - do Portugalii mieli przybywać "bogaci Amerykanie" w celu wykorzystywania seksualnego nieletnich już od lat 60. XX wieku.

Przypominają, że prowadząca dziennikarskie dochodzenie w sprawie zjawiska pedofilii w Portugalii reporterka Felicia Cabrita z tygodnika "Sol" odkryła powiązania "zamożnych obywateli USA, będących wspólnikami osób z kierownictwa sierocińca Casa Pia" w Lizbonie w procederze wykorzystywania seksualnego dzieci.

Ponad 1000 wzmianek o Portugalii w aktach Epsteina

Według mediów dokumenty ujawnione przez amerykański resort sprawiedliwości dotyczące skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina zawierają ponad 1000 wzmianek o Portugalii, w tym informację o jego możliwych związkach z aferą w sierocińcu Casa Pia. Skandal z 2002 roku dowiódł powiązań ludzi z portugalskich elit z procederem pedofilii. Wśród osób podejrzanych lub skazanych w tej sprawie byli między innymi znani politycy i ludzie mediów.

Telewizja SIC przypomina, że już w grudniu z ujawnionych przez amerykańskie władze dokumentów w sprawie Epsteina wynikało, iż związki z nim mógł mieć ktoś z wpływowej portugalskiej rodziny Espirito Santo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Księżna Mette-Marit na kolacji z okazji 25. rocznicy otwarcia ambasad państw nordyckich w Berlinie (21.10.2024)
Księżna przeprasza. Chodzi o jej relacje z Epsteinem
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Mamy ślady". Żurek o Epsteinie i "werbunku" w Polsce
Polska
Bill i Hillary Clintonowie
"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina

Związki Epsteina z Portugalią

Innym Portugalczykiem, który pojawił się w tych dokumentach, jest były minister obrony i spraw zagranicznych tego kraju Luis Amado. Nazwisko polityka znalazło się wśród innych 14 zagranicznych osobistości w jednym z maili. Jego nadawca zaproponował Epsteinowi spotkanie z nimi.

Amado, polityk Partii Socjalistycznej, uważa wiązanie go z Amerykaninem za "śmieszne", zapewniając, że "nigdy w życiu nie widział Epsteina".

Według dokumentów resortu sprawiedliwości znaleziony martwy w 2019 roku w amerykańskim więzieniu Epstein podróżował wcześniej na Azory w towarzystwie znanych osobistości. Skazanemu finansiście towarzyszyło wiele wpływowych i znanych osób. Z akt wynika, że w latach 2002-2003 Epstein lądował na azorskiej wyspie Santa Maria co najmniej trzy razy. Stamtąd miał następnie udawać się do innych państw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Waldemar Żurek
Zespół do spraw polskich wątków afery Epsteina. Minister o szczegółach
Polska
Keir Starmer
Akta Epsteina. Premier oficjalnie przeprasza
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (z prawej) i Peter Mandelson podczas przyjęcia powitalnego w rezydencji brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie (26 lutego 2025 rok)
"Zapalona pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"
Marcin Złotkowski, Monika Winiarska

Opublikowane akta Epsteina

Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego.

Pod koniec stycznia 2026 roku amerykański resort sprawiedliwości opublikował obszerny zbiór dokumentów dotyczących Epsteina, które dowodzą jego licznych powiązań z elitami różnych państw.

OGLĄDAJ: Nowe dokumenty w sprawie Epsteina i kłopot Trumpa. Trudno wyobrazić sobie większy?
pc

Nowe dokumenty w sprawie Epsteina i kłopot Trumpa. Trudno wyobrazić sobie większy?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PortugaliaJeffrey EpsteinPedofiliaPrzestępstwaLizbona
Czytaj także:
imageTitle
Włoski hit w wyjątkowej interpretacji. Carey zaśpiewała, trybuny oszalały
EUROSPORT
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026. Ceremonia otwarcia
Efektowna ceremonia otwarcia igrzysk Mediolan - Cortina
RELACJA
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
METEO
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do Trumpa
BIZNES
Marek Siwiec
"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN
Polska
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Komisja lekowa zmieniła decyzję. Potem Polska wystrzeliła w europejskich statystykach
Polska
Steve Wright
Odsiaduje dożywocie, dostał kolejny wyrok. "Niemal pewne, że umrzesz w więzieniu"
Świat
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
BIZNES
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
METEO
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
WARSZAWA
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków w sobotę 7 lutego
EUROSPORT
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
METEO
imageTitle
Powiększone penisy skoczków to żadna nowość? "Sporo o tym mówiono"
EUROSPORT
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"
BIZNES
Paweł Łukasik 20 lat później
Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później
Świat
Zbigniew Ziobro
Miał być szeryf, a jest kto? "Uciekinier"
Tomasz Pupiec
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
BIZNES
Policja
Czterej policjanci z zarzutami pobicia
Katowice
17 min
pc
"Od dnia przyjazdu widziałem stałą, codzienną śmierć". Jaka jest prawdziwa cena futrzanego luksusu?
Rozmowy o końcu świata
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok
Polska
Irańska delegacja na rozmowy z USA w Omanie
Liczą na pokonanie "ściany nieufności". Będą kolejne rozmowy USA-Iran
Świat
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
METEO
Trump naprawdę opublikował wideo z rasistowskimi obrazami Baracka i Michelle Obamy
Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów
Gabriela Sieczkowska
Kaja Ziomek-Nogal
Czytała, że ma "sobie rozwalić zęby o krawężnik"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Wszyscy półfinaliści z jednego kraju. Pierwszy raz w historii
EUROSPORT
Hiszpania zmaga się ze skutkami burzy Leonardo
"To szalone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
METEO
Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią
Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę
BIZNES
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Wyniki eksperymentu, w którym brał udział Sławosz Uznański-Wiśniewski
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica