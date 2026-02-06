Waldemar Żurek o pracach zespołu do spraw polskich wątków afery Epsteina Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według portugalskich mediów - telewizji SIC oraz portalu Sapo - do Portugalii mieli przybywać "bogaci Amerykanie" w celu wykorzystywania seksualnego nieletnich już od lat 60. XX wieku.

Przypominają, że prowadząca dziennikarskie dochodzenie w sprawie zjawiska pedofilii w Portugalii reporterka Felicia Cabrita z tygodnika "Sol" odkryła powiązania "zamożnych obywateli USA, będących wspólnikami osób z kierownictwa sierocińca Casa Pia" w Lizbonie w procederze wykorzystywania seksualnego dzieci.

Ponad 1000 wzmianek o Portugalii w aktach Epsteina

Według mediów dokumenty ujawnione przez amerykański resort sprawiedliwości dotyczące skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina zawierają ponad 1000 wzmianek o Portugalii, w tym informację o jego możliwych związkach z aferą w sierocińcu Casa Pia. Skandal z 2002 roku dowiódł powiązań ludzi z portugalskich elit z procederem pedofilii. Wśród osób podejrzanych lub skazanych w tej sprawie byli między innymi znani politycy i ludzie mediów.

Telewizja SIC przypomina, że już w grudniu z ujawnionych przez amerykańskie władze dokumentów w sprawie Epsteina wynikało, iż związki z nim mógł mieć ktoś z wpływowej portugalskiej rodziny Espirito Santo.

Związki Epsteina z Portugalią

Innym Portugalczykiem, który pojawił się w tych dokumentach, jest były minister obrony i spraw zagranicznych tego kraju Luis Amado. Nazwisko polityka znalazło się wśród innych 14 zagranicznych osobistości w jednym z maili. Jego nadawca zaproponował Epsteinowi spotkanie z nimi.

Amado, polityk Partii Socjalistycznej, uważa wiązanie go z Amerykaninem za "śmieszne", zapewniając, że "nigdy w życiu nie widział Epsteina".

Według dokumentów resortu sprawiedliwości znaleziony martwy w 2019 roku w amerykańskim więzieniu Epstein podróżował wcześniej na Azory w towarzystwie znanych osobistości. Skazanemu finansiście towarzyszyło wiele wpływowych i znanych osób. Z akt wynika, że w latach 2002-2003 Epstein lądował na azorskiej wyspie Santa Maria co najmniej trzy razy. Stamtąd miał następnie udawać się do innych państw.

Opublikowane akta Epsteina

Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego.

Pod koniec stycznia 2026 roku amerykański resort sprawiedliwości opublikował obszerny zbiór dokumentów dotyczących Epsteina, które dowodzą jego licznych powiązań z elitami różnych państw.

OGLĄDAJ: Nowe dokumenty w sprawie Epsteina i kłopot Trumpa. Trudno wyobrazić sobie większy? Zobacz cały materiał

Opracował Filip Czerwiński