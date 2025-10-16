Akty przemocy w Lizbonie. Dwóch obcokrajowców zabitych

Do zaatakowania nożem turysty z USA doszło w środę wczesnym rankiem w popularnym kurorcie Cascais, na zachodzie aglomeracji lizbońskiej. Jak podaje CNN, według śledczych Amerykanin wracał do hotelu, gdy trzech podejrzanych próbowało go obrabować.
Mężczyzna miał stawiać opór, został pobity, a następnie podczas próby ucieczki zadzwonił do swojego znajomego po pomoc. Gdy turysta pojawił się na miejscu zdarzenia, również został zaatakowany. Portal podaje, że napastnicy śmiertelnie pchnęli nożem pierwszego z mężczyzn, a drugiego poważnie zranili.
"Trzej podejrzani zostali aresztowani i są obecnie przesłuchiwani przez policję. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut zabójstwa, a pozostali są oskarżeni o udział w napadzie" - pisze CNN.
Drugi przypadek śmierci obcokrajowca
Komenda policji w Lizbonie potwierdziła również, że w środę rano na ulicy w centrum portugalskiej stolicy znaleziono ciało obywatela Irlandii.
Władze sprecyzowały, że 26-latek zginął wskutek uderzeń ciężkim przedmiotem w głowę.
Autorka/Autor: kgr/tr
Źródło: PAP, CNN
Źródło zdjęcia głównego: Reuters