Akty przemocy w Lizbonie. Dwóch obcokrajowców zabitych

W Lizbonie w popularnym kurorcie Cascais doszło do śmiertelnego ataku na Amerykanina Źródło: Reuters

Do zaatakowania nożem turysty z USA doszło w środę wczesnym rankiem w popularnym kurorcie Cascais, na zachodzie aglomeracji lizbońskiej. Jak podaje CNN, według śledczych Amerykanin wracał do hotelu, gdy trzech podejrzanych próbowało go obrabować.

Mężczyzna miał stawiać opór, został pobity, a następnie podczas próby ucieczki zadzwonił do swojego znajomego po pomoc. Gdy turysta pojawił się na miejscu zdarzenia, również został zaatakowany. Portal podaje, że napastnicy śmiertelnie pchnęli nożem pierwszego z mężczyzn, a drugiego poważnie zranili.

Ulica w Lizbonie, na której został doszło do śmiertelnego ataku na turystę z USA Źródło: Reuters

"Trzej podejrzani zostali aresztowani i są obecnie przesłuchiwani przez policję. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut zabójstwa, a pozostali są oskarżeni o udział w napadzie" - pisze CNN.

Drugi przypadek śmierci obcokrajowca

Komenda policji w Lizbonie potwierdziła również, że w środę rano na ulicy w centrum portugalskiej stolicy znaleziono ciało obywatela Irlandii.

Władze sprecyzowały, że 26-latek zginął wskutek uderzeń ciężkim przedmiotem w głowę.

