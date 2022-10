Haitańscy migranci znalezieni na bezludnej wyspie w pobliżu Puerto Rico

Ponad stu haitańskich migrantów odnaleziono na bezludnej wyspie w pobliżu Portoryko - poinformował we wtorek amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic. Osoby te uciekły z kraju w związku z kryzysem humanitarnym wywołanym przez blokadę terminalu paliwowego na Haiti.

Amerykańska agencja celna i graniczna zatrzymała we wtorek grupę ponad stu haitańskich migrantów, którzy próbowali przedostać się z niezamieszkałej wyspy Mona Isla do USA . Wśród nich było 63 kobiety i 41 mężczyzn.

Agencja Reutera poinformowała, że przemytnicy często wykorzystują wyspę jako punkt dowozu dla statków opuszczających Dominikanę - mówią migrantom, że dotarli do Portoryko.

Władze Haiti zwracają się o pomoc wojskową w walce z gangami

Rząd Haiti zwrócił się o zagraniczną pomoc wojskową w walce z gangami, które zablokowały terminal paliwowy i doprowadziły w kraju do klęski humanitarnej.

Brak paliw doprowadził do paraliżu transportu i zmusił firmy oraz szpitale do wstrzymania działalności, a także do braku wody butelkowanej, nieodzownej w okresie, w którym Haiti nawiedziła epidemią cholery - podaje Reuters.