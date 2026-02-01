Samolot wysyłany tuż przed walkami. Media: leci w stronę Iranu

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Samoloty HC-130J Combat King II sił powietrznych USA wystartowały z bazy Patrick na Florydzie, a samolot transportowy C-17 Globemaster III z bazy sił powietrznych Moody w Georgii. Na pokładzie tej ostatniej maszyny znajduje się sprzęt i personel 41. Eskadry Ratowniczej, specjalizującej się w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych.

HC-130J Combat King Źródło: af.mil

HC-130J Combat King II to specjalistyczny samolot, zazwyczaj rozmieszczany tuż przed walkami powietrznymi lub w ich trakcie, aby zapewnić ewakuację zestrzelonych załóg.

Rozmieszczenie samolotów koordynowane z operacjami lotniczymi

Samoloty te nie są rutynowo rozmieszczane, chyba że wojskowi planiści przewidują możliwość strat w załogach. HC-130J Combat King II umożliwiają bowiem natychmiastową reakcję w przypadku, gdy piloci są zmuszeni do katapultowania się lub lądowania na wrogim terenie. Ich rozmieszczenie jest koordynowane z operacjami lotniczymi z udziałem myśliwców, bombowców lub samolotów uderzeniowych.

Portal ItaMilRadar wyśledził, że równocześnie z samolotami ratowniczymi w kierunku Bliskiego Wschodu leci:

sześć amerykańskich samolotów Growler EW przeznaczonych do walki elektronicznej i zagłuszania obrony powietrznej wroga

cztery tankowce KC-46A Pegasus

jeden samolot WC-135R Constant Phoenix wyspecjalizowany w wykrywaniu broni nuklearnej

kilka ogromnych samolotów transportowych C-5.

Takie nagromadzenie specjalistycznych samolotów oznacza, według analityków wojskowych, że prezydent USA Donald Trump bardzo poważnie bierze pod uwagę uderzenie na Iran.

