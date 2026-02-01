Samolot wysyłany tuż przed walkami. Media: leci w stronę Iranu

Samoloty HC-130J Combat King II sił powietrznych USA wystartowały z bazy Patrick na Florydzie, a samolot transportowy C-17 Globemaster III z bazy sił powietrznych Moody w Georgii. Na pokładzie tej ostatniej maszyny znajduje się sprzęt i personel 41. Eskadry Ratowniczej, specjalizującej się w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych.
HC-130J Combat King II to specjalistyczny samolot, zazwyczaj rozmieszczany tuż przed walkami powietrznymi lub w ich trakcie, aby zapewnić ewakuację zestrzelonych załóg.
Rozmieszczenie samolotów koordynowane z operacjami lotniczymi
Samoloty te nie są rutynowo rozmieszczane, chyba że wojskowi planiści przewidują możliwość strat w załogach. HC-130J Combat King II umożliwiają bowiem natychmiastową reakcję w przypadku, gdy piloci są zmuszeni do katapultowania się lub lądowania na wrogim terenie. Ich rozmieszczenie jest koordynowane z operacjami lotniczymi z udziałem myśliwców, bombowców lub samolotów uderzeniowych.
Portal ItaMilRadar wyśledził, że równocześnie z samolotami ratowniczymi w kierunku Bliskiego Wschodu leci:
- sześć amerykańskich samolotów Growler EW przeznaczonych do walki elektronicznej i zagłuszania obrony powietrznej wroga
- cztery tankowce KC-46A Pegasus
- jeden samolot WC-135R Constant Phoenix wyspecjalizowany w wykrywaniu broni nuklearnej
- kilka ogromnych samolotów transportowych C-5.
Takie nagromadzenie specjalistycznych samolotów oznacza, według analityków wojskowych, że prezydent USA Donald Trump bardzo poważnie bierze pod uwagę uderzenie na Iran.
Autorka/Autor: kkop/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: af.mil